SON DAKİKA: 62 yaşındaki Kibariye’yi hayranı hastanelik etti! O anları görenler neye uğradığını şaşırdı! İşte sağlık durumu...
Güçlü yorumu ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kibariye, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Özellikle eşi Ali Küçükbalçık ile yürüttüğü evlilikle çok konuşulan Kibariye, bu kez korkunç bir olayla gündeme geldi. Mersin'de konser veren ünlü şarkıcı, platforma aniden fırlayan hayranı yüzünden sahneden düşerek hastanelik oldu. Apar topar hastaneye kaldırılan şarkıcının, sağlık durumu hayranlarını endişelendirirken Kibariye'nin o anlarını görenler neye uğradığını şaşırdı. İşte detaylar...
09.05.2023 23:51 - Son Güncelleme: 09.05.2023 23:52
Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, güçlü yorumu ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Kariyerinin yanı sıra hayat hikayesi ve eşi Ali Küçükbalçık ile yürüttüğü evlilikle de sık sık adından söz ettiren şarkıcı, bu kez korkunç bir olayla gündeme geldi.
Mersin'de konser veren ünlü şarkıcı, platforma aniden fırlayan hayranı yüzünden sahneden düşerek hastanelik oldu.
Kibariye'nin koruması, ünlü şarkıcıyı hayranından korumak isterken sanatçının sahneden düşmesine sebep oldu.
Apar topar hastaneye kaldırılan şarkıcının, sağlık durumu hayranlarını endişelendirirken Kibariye'nin o anlarını görenler neye uğradığını şaşırdı.