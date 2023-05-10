2023 Survivor Asena’nın eski eşi bakın kimmiş! Duyan küçük dilini yuttu! Asena Demirbağ meğer ünlü futbolcuyla aylarca evli kalmış...
Survivor'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık mücadelesinde performans sergiledi. İlk üç eleme adayı; Ertuğ, Buse, Kürşat oldu. Dördüncü gitme adayı olan Asena Demirbağ'ın hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. 26 yaşındaki yarışmacının özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Asena'nın eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. Bakın Survivor Asena'nın aylarca evli kaldığı eski eşi hangi ünlüymüş...
10.05.2023 01:44 - Son Güncelleme: 10.05.2023 01:53
Survivor'da haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu kıran kırana geçti. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, elemeden önce son müsabakasına çıktı.