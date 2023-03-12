2 ay önce 2’nci kez anne olan Fahriye Evcen’den yeni kare! Burak Özçivit’in biricik eşi doğum sonrası ilk kez paylaştı! İşte ev hali...
Çalıkuşu adlı dizinin setinden tanışıp aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çift, 2019'da da oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşadı. İki ay önce ise Kerem adını verdikleri ikinci bebeklerine kavuşan ünlü çiftten Fahriye Evcen, doğum sonrası ilk kez paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, oğlu Karan ile ev hallerini Instagram sayfasında yayınladı. Evcen'in son hali dikkat çekerken anne-oğlun fotoğrafı kalpleri ısıttı. İşte o paylaşım...
12.03.2023 22:47 - Son Güncelleme: 12.03.2023 22:47
'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.
Mutluluğu yüzlerine yansıyan ikiliden Burak Özçivit, "Daha haberi yeni aldık. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü çift, iki ay önce ise Kerem adını verdikleri bebeklerine kavuştu. Taze anne Fahriye Evcen, doğum sonrası ilk kez paylaşımda bulundu.