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24 yaş küçük sevgilisiyle 1,5 ay önce evlenmişti! Özcan Deniz ile Samar Dadgar’dan romantik paylaşım! Ortalık sallandı

Şarkıcı Özcan Deniz, yaklaşık 1,5 senedir birlikte olduğu Samar Dadgar ile geçen ocak ayında dünyaevine girdi. Düğün pozlarıyla günlerce konuşulan ünlü çiftten Samar Dadgar, bu kez balayı paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü çiftin çölde verdiği pozlar, sosyal medyaya damga vururken binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın balayı pozları...

takvim.com.tr
13.03.2023 00:04 - Son Güncelleme: 13.03.2023 00:04
24 yaş küçük sevgilisiyle 1,5 ay önce evlenmişti! Özcan Deniz ile Samar Dadgar’dan romantik paylaşım! Ortalık sallandı

2018 yılında evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılan Deniz, tasarımcı Samar Dadgar ile birlikteliğe başlamıştı.

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24 yaş küçük sevgilisiyle 1,5 ay önce evlenmişti! Özcan Deniz ile Samar Dadgar’dan romantik paylaşım! Ortalık sallandı

İddiaya göre; Deniz ve Dadgar 20 Ocak'ta sürpriz bir şekilde evlendi. Çiftin nikahına küçük bir arkadaş grubu katıldı.

24 yaş küçük sevgilisiyle 1,5 ay önce evlenmişti! Özcan Deniz ile Samar Dadgar’dan romantik paylaşım! Ortalık sallandı

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından ikiliden düğün paylaşımları geldi. Yaptıkları paylaşımla iddiaları doğrulayan çiftten Samar Dadagar, bu kez bambaşka pozlar yayınladı.

24 yaş küçük sevgilisiyle 1,5 ay önce evlenmişti! Özcan Deniz ile Samar Dadgar’dan romantik paylaşım! Ortalık sallandı

Samar Dadgar, eşi Özcan Deniz ile çölde verdikleri balayı pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

24 yaş küçük sevgilisiyle 1,5 ay önce evlenmişti! Özcan Deniz ile Samar Dadgar’dan romantik paylaşım! Ortalık sallandı

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

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