24 yaş küçük sevgilisiyle 1,5 ay önce evlenmişti! Özcan Deniz ile Samar Dadgar’dan romantik paylaşım! Ortalık sallandı
Şarkıcı Özcan Deniz, yaklaşık 1,5 senedir birlikte olduğu Samar Dadgar ile geçen ocak ayında dünyaevine girdi. Düğün pozlarıyla günlerce konuşulan ünlü çiftten Samar Dadgar, bu kez balayı paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü çiftin çölde verdiği pozlar, sosyal medyaya damga vururken binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın balayı pozları...
13.03.2023 00:04 - Son Güncelleme: 13.03.2023 00:04
2018 yılında evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılan Deniz, tasarımcı Samar Dadgar ile birlikteliğe başlamıştı.
Samar Dadgar, eşi Özcan Deniz ile çölde verdikleri balayı pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.