5 senedir aynı yastığa baş koyuyorlar! Başım Belada’nın Pele’si Umut Oğuz’un eşi bakın kim çıktı! Meğer o ünlü isimle evliymiş...
Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Yağmur Öztürk, Zeynep Kumral gibi isimleri bir araya getiren, ATV'nin sevilen dizisi Başım Belada'da Pele karakterini canlandıran Umut Oğuz, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Performansıyla dikkat çeken oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak edilen bir çocuk babası Umut Oğuz hakkında en çok "Umut Oğuz'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oğuz'un ünlü isimle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Umut Oğuz'un 5 yıllık eşi kimmiş...
12.03.2023 22:18 - Son Güncelleme: 12.03.2023 22:18
ATV'nin sevilen dizisi Başım Belada'da Pele karakterini canlandıran Umut Oğuz'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
UMUT OĞUZ KİMDİR?
2 Temmuz 1977 tarihinde Ankara'de dünyaya gelen Umut Oğuz; ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü ve Marmara Üniversitesi Spor Akademisi Bölümünü bitirdi.
Şimdilerde Başım Belada'da Pele karakterini canlandıran Umut Oğuz'un özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları en çok "Umut Oğuz kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı. Oğuz'un ünlü isimle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.