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1999’da beyin kanaması geçiren Ebru Gündeş’ten 24 yıl sonra bir ilk: Gözyaşlarına boğuldu! Dünyadaki tek örnek olarak literatüre girmişti

Ebru Gündeş 1999 yılında 'Dön Ne Olur' albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirmiş ve kameralara yansıyan o anlar yıllar sonra dünyadaki tek örnek olarak literatüre geçmişti. Ciddi bir hastalık atlatan ve oldukça zor günler geçiren Ebru Gündeş, olaydan 24 yıl sonra bir ilki geçirdi. O günleri milyonlarının önünde anan Gündeş, gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 09:16 Güncelleme 02 Ocak 2024, 09:16
1999’da beyin kanaması geçiren Ebru Gündeş’ten 24 yıl sonra bir ilk: Gözyaşlarına boğuldu! Dünyadaki tek örnek olarak literatüre girmişti 1

90'lı yılların sonlarına doğru müzik listelerini alt üst eden Ebru Gündeş, hem magazinin hem de radyoların en çok konuştuğu isimlerden biriydi.

1999’da beyin kanaması geçiren Ebru Gündeş’ten 24 yıl sonra bir ilk: Gözyaşlarına boğuldu! Dünyadaki tek örnek olarak literatüre girmişti 2

Henüz albümü çıkmadan 'Çingenem' adlı şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Gündeş, her şeyi tamamladıktan sonra yeni albümünün tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

1999’da beyin kanaması geçiren Ebru Gündeş’ten 24 yıl sonra bir ilk: Gözyaşlarına boğuldu! Dünyadaki tek örnek olarak literatüre girmişti 3

Gündeş, albümünün tanıtımı için daha sonra ikonikleşecek kırmızı gözlüğü ve iddiasız kıyafet seçimiyle stüdyoda basının karşısına çıktı.

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