1999’da beyin kanaması geçiren Ebru Gündeş’ten 24 yıl sonra bir ilk: Gözyaşlarına boğuldu! Dünyadaki tek örnek olarak literatüre girmişti

Ebru Gündeş 1999 yılında 'Dön Ne Olur' albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirmiş ve kameralara yansıyan o anlar yıllar sonra dünyadaki tek örnek olarak literatüre geçmişti. Ciddi bir hastalık atlatan ve oldukça zor günler geçiren Ebru Gündeş, olaydan 24 yıl sonra bir ilki geçirdi. O günleri milyonlarının önünde anan Gündeş, gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar...