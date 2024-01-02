Müge Anlı’nın sıkı dostu Sinan Özen’den kızı Neva hakkında yürek yakan sözler "Mezar yerini bile hazırladık" Sağlığıyla mücadele ediyor

Profesyonel müzik yaşamına 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" adlı albümle giriş yapan Sinan Özen, Şarkılar Bizi Söyler programının bayram özel programıyla gündem oldu. 'Evlere Şenlik', 'Canım Yandı', 'Çıldıracağım', 'Ölürüm Yoluna' şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı ve eşi bir süredir minik kızları Neva'nın sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Önceki gün A Para'ya konuk olan Sinan Özen, samimi açıklamalarda ve Neva'nın son sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.