1993, 1994, 1995... Didem Uzel “Neler neler var” deyip paylaştı! Gençlik pozları çok konuşuldu: Arşivimden bir fotoğraflar çıktı inanamazsınız...

Pınar Altuğ'un güzellik tacını taktığı 1994 Miss Turkey yarışmasında Avrupa Güzeli seçilen Didem Uzel, iş insanı Selim Sarı ile evlendikten sonra kariyerine nokta koyup aşkı için Amerika'ya yerleşmişti. Bir erkek çocuk dünyaya getiren ünlü isim, pandemiyle birlikte Türkiye'ye döndü. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Uzel, yıllar öncesine ait pozlarını Instagram'da paylaştı. 1993, 1994 ve 1995 yıllarından paylaşımda bulunan Uzel, gençlik fotoğraflarıyla sosyal medyaya damga vurdu.
Bir dönemin gözde mankeni Didem Uzel, iş insanı Selim Sarı ile evlendikten sonra kariyerine nokta koyup aşkı için Amerika'ya yerleşti ve bir erkek çocuk dünyaya getirdi.
Pandemiyle birlikte Türkiye'ye dönen Uzel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü isim, 1990'lı yıllara ait karelerini yayınlayarak Instagram'da nostalji rüzgarı estirdi.
1993, 1994 ve 1995 yıllarından paylaşımda bulunan Uzel, paylaşımının altına "Yıllar 93-94-95, yaşımız da çıktı ortaya ama olsun. Arşivimden bir fotolar çıktı inanamazsınız! Amerika'dayım diye evdeki eşyaları taşırken anneme vermiştim değerlilerimi. Bir kısmını aldım; neler neler var. Geçmişte yolculuk yapınca kendimle gurur duydum yemin ederim!" notunu ekledi.