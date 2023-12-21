1993, 1994, 1995... Didem Uzel “Neler neler var” deyip paylaştı! Gençlik pozları çok konuşuldu: Arşivimden bir fotoğraflar çıktı inanamazsınız...

1 Bir dönemin gözde mankeni Didem Uzel, iş insanı Selim Sarı ile evlendikten sonra kariyerine nokta koyup aşkı için Amerika'ya yerleşti ve bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

2 Pandemiyle birlikte Türkiye'ye dönen Uzel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü isim, 1990'lı yıllara ait karelerini yayınlayarak Instagram'da nostalji rüzgarı estirdi.