Mehmet Ali Erbil'in seksi şempanzesi Yıldız Kaplan'ın siz bir de son halini görün 52 yaşında 2 çocuk 3 torun sahibi

90'lı yılların sonunda yayınlanan başrollerini Mehmet Ali Erbil ile Yalçın Menteş'in paylaştığı komedi dizisi 'Tatlı Kaçıklar' tam beş yıl sürmüştü. Dizide 'Çat çat çat Kel Bezhat'ın sevgilisi 'Seksi Şempanze' karakterine hayat veren oyuncu Yıldız Kaplan son haliyle herkesi şaşırttı. Şimdilerde 52 yaşında 2 çocuk 3 torun sahibi olan Yıldız Kaplan son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizi ile yıldızı parlayan Yıldız Kaplan şimdilerde torun seviyor.
Mehmet Ali Erbil ile Yalçın Menteş'in paylaştığı bir döneme damga vuran komedi dizisi 'Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan aradan geçen 26 yıla rağmen güzelliğiyle kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.
Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizi ile yıldızı parlayan Yıldız Kaplan ekranlara ara vermişti.