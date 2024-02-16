19 yıllık eşine bakın! 3 çocuk babası Hakan Ural’dan çekirdek aile paylaşımı geldi! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural...

Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı olan Hakan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu. 19 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Ural'ın Gisela ismini verdiği bir kızı daha oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucudan üç çocuğu ve eşiyle sarmaş dolaş çekirdek aile paylaşımı geldi. Ural'ın çekirdek aile paylaşımı sosyal medyayı sallarken Ezgi Can Ural güzelliğiyle hayran bıraktı.
Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural'ın 2005'te Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu.
Melisa Ural, Engincan Ural ve Gisela Ural adlarında üç evladı olan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer verdi.
O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Ural bu kez 19 yıllık eşi Ezgi Can ve üç çocuğuyla sarmaş dolaş pozunu yayınladı.