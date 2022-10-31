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Haberler Magazin 8 yıl önce evlenmişti! Ayça Erturan’ın kızı Nova 1 yaşına bastı! Eşi bakın kim çıktı! Yorum yağdı: Ozan Akbaba, Özge Özpirinçci...

8 yıl önce evlenmişti! Ayça Erturan’ın kızı Nova 1 yaşına bastı! Eşi bakın kim çıktı! Yorum yağdı: Ozan Akbaba, Özge Özpirinçci...

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını geniş kitlelere duyuran Ayça Erturan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Geçen sene anne olan oyuncu, kızı Nova'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Erturan'ın paylaşımına Ozan Akbaba, Özge Özpirinçci, Eren Bakıcı gibi birçok ünlü isimden yorum geldi. Aile pozlarını yayınlayan oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ayça Erturan'ın o paylaşımı...

31.10.2022 21:43 - Son Güncelleme: 31.10.2022 21:51
8 yıl önce evlenmişti! Ayça Erturan’ın kızı Nova 1 yaşına bastı! Eşi bakın kim çıktı! Yorum yağdı: Ozan Akbaba, Özge Özpirinçci...

BKM adıyla bilinen Beşiktaş Kültür Merkezi topluluğunun bir üyesi olan Ayça Erturan, ilk sinema deneyimini, Çok Film Hareketler Bunlar filmiyle yaşadı.

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8 yıl önce evlenmişti! Ayça Erturan’ın kızı Nova 1 yaşına bastı! Eşi bakın kim çıktı! Yorum yağdı: Ozan Akbaba, Özge Özpirinçci...

Evli ve Öfkeli, Aşk Nerede, Kadın gibi yapımlarda rol alan oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu.

Ayça Erturan 1 yaşına basan kızı Nova'yı peş peşe paylaştı | VİDEO

8 yıl önce evlenmişti! Ayça Erturan’ın kızı Nova 1 yaşına bastı! Eşi bakın kim çıktı! Yorum yağdı: Ozan Akbaba, Özge Özpirinçci...

Geçen sene anne ola ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya hesabında kızı Nova'nın doğum gününe özel paylaşımda bulunarak gündem oldu.

8 yıl önce evlenmişti! Ayça Erturan’ın kızı Nova 1 yaşına bastı! Eşi bakın kim çıktı! Yorum yağdı: Ozan Akbaba, Özge Özpirinçci...

Kızı ile verdiği pozları bir video şeklinde yayınlayan Erturan'a Ozan Akbaba, Özge Özpirinçci, Eren Bakıcı gibi isimlerden yorum yağdı.

8 yıl önce evlenmişti! Ayça Erturan’ın kızı Nova 1 yaşına bastı! Eşi bakın kim çıktı! Yorum yağdı: Ozan Akbaba, Özge Özpirinçci...

Öte yandan Ayça Erturan'ın videoda yer alan eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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