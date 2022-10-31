8 yıl önce evlenmişti! Ayça Erturan’ın kızı Nova 1 yaşına bastı! Eşi bakın kim çıktı! Yorum yağdı: Ozan Akbaba, Özge Özpirinçci...
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını geniş kitlelere duyuran Ayça Erturan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Geçen sene anne olan oyuncu, kızı Nova'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Erturan'ın paylaşımına Ozan Akbaba, Özge Özpirinçci, Eren Bakıcı gibi birçok ünlü isimden yorum geldi. Aile pozlarını yayınlayan oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ayça Erturan'ın o paylaşımı...
31.10.2022 21:43 - Son Güncelleme: 31.10.2022 21:51
BKM adıyla bilinen Beşiktaş Kültür Merkezi topluluğunun bir üyesi olan Ayça Erturan, ilk sinema deneyimini, Çok Film Hareketler Bunlar filmiyle yaşadı.
Evli ve Öfkeli, Aşk Nerede, Kadın gibi yapımlarda rol alan oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu.
Ayça Erturan 1 yaşına basan kızı Nova'yı peş peşe paylaştı | VİDEO
Kızı ile verdiği pozları bir video şeklinde yayınlayan Erturan'a Ozan Akbaba, Özge Özpirinçci, Eren Bakıcı gibi isimlerden yorum yağdı.
Öte yandan Ayça Erturan'ın videoda yer alan eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.