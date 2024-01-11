28 yıldır beraberler! Kara’nın Rauf’u Mehmet Özgür’ün eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş! Oğlunun annesi...

İlker Kaleli, Öykü Karayel, Bennu Yıldırımlar, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kara dizisinde Rauf karakterini canlandıran Mehmet Özgür'ün hayatı merak edildi. 53 yaşındaki oyuncunun, 28 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özgür'ün eşi de kendi gibi oyuncu çıktı. İşte Mehmet Özgür'ün 28 yıllık eşi...
MEHMET ÖZGÜR KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Mehmet Özgür, sanat yaşamına Antalya'da bir dil kursunda katıldığı tiyatro etkinliğiyle başladı.
Ertesi yıl Antalya Halkevi'nde tiyatro çalışmalarına ağırlık veren oyuncu, daha sonra 1993 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı.
Sanatçı, ilk kez 2004 yılında kamera karşısına geçerek bir TV dizisinde rol üstlendi. 2008-2011 yılları arasında yayımlanan Kollama dizisindeki Necip Yılmaz rolü ile tanındı, 2012 yılında yayımlanan Suskunlar dizisindeki "Takoz İrfan" rolüyle büyük ün kazandı.