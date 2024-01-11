28 yıldır beraberler! Kara’nın Rauf’u Mehmet Özgür’ün eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş! Oğlunun annesi...

İlker Kaleli, Öykü Karayel, Bennu Yıldırımlar, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kara dizisinde Rauf karakterini canlandıran Mehmet Özgür'ün hayatı merak edildi. 53 yaşındaki oyuncunun, 28 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özgür'ün eşi de kendi gibi oyuncu çıktı. İşte Mehmet Özgür'ün 28 yıllık eşi...