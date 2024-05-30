SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Müge Anlı'da 18 yaşındaki Lamia kararını verdi! Sevgilisini canlı yayında ifşaladı: Yengesi ve abisinin özelini dinliyor

Ailesinin yanından kendisinden yaşça büyük Murat isimli bir adam için kaçan 18 yaşındaki Lamia'yı Müge Anlı saatler içerisinde bulmuştu. Stüdyoya gelerek ailesine geri dönmeyeceğini söyleyen Lamia herkesi çileden çıkarırken, bugün flaş bir gelişme yaşandı. Lamia ailesine geri dönmek istediğini açıkladı. Murat ve yengesi hakkında anlattıkları ise herkesi dumur etti. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 15:02 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 15:35
Müge Anlı’da 18 yaşındaki Lamia kararını verdi! Sevgilisini canlı yayında ifşaladı: Yengesi ve abisinin özelini dinliyor 1

37 gündür göremediği 18 yaşındaki kızı Lamia Sayınkarakaya'nın 47 yaşındaki bir adam tarafından alıkonduğunu söyleyen anne Naile Sayınkarakaya, Müge Anlı'nın kapısını çaldı. 47 yaşındaki adamın kızını zorla tuttuğunu iddia eden anne Naile Sayınkarakaya, canlı yayında Lamia'ya kavuştu. Tüm ısrarlara rağmen ailesine dönmek istemeyen 18 yaşındaki genç kızın annesinin feryadı Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu.

Müge Anlı’da 18 yaşındaki Lamia kararını verdi! Sevgilisini canlı yayında ifşaladı: Yengesi ve abisinin özelini dinliyor 2

Programın 30 Mayıs (Perşembe) tarihli bölümünde Müge Anlı, yayın sonrası yaşananları anlattı.

Müge Anlı’da 18 yaşındaki Lamia kararını verdi! Sevgilisini canlı yayında ifşaladı: Yengesi ve abisinin özelini dinliyor 3
18 yaşındaki Lamia kararını verdi!

Anlı, Lamia'yı ikna çabasının yayın sonrasında da devam ettiğini ve tüm ekibin seferber olduğunu açıkladı. Ancak Lamia ikna olmadı ve dün akşam( 29 Mayıs Çarşamba) otobüse binip Murat'ın yanına Uşak'a gitmeye kaktı.

SON DAKİKA