İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi memleketiyle şaşırttı! Selma Ergeç’in kızını oynayan Ülkü Hilal bakın aslen nereliymiş...

Sera Kutlubey, Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Selma Ergeç'in canlandırdığı Piraye karakterinin kızı Ayça rolüyle izleyici karşısına çıkan Ülkü Hilal Çiftçi'nin hayatı merak konusu oldu. 11 Ocak 2009'da dünyaya gelen Ülkü Hilal Çiftçi'nin özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Ülkü Hilal Çiftçi aslen nereli?" sorusunun yanıtı arattı. Selma Ergeç'in kızını oynayan Ülkü Hilal bakın aslen nereliymiş...
Sera Kutlubey, Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimleri bir araya getiren İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi'nin hayatı merak edildi.
ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?
11 Ocak 2009'da dünyaya gelen Ülkü Hilal Çiftçi, Dönence (2023), Arka Sokaklar (2006) ve Karadayı (2012) yapımlarda oynadı.
Genç oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Ülkü Hilal Çiftçi aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.