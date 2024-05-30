Mehmed Fetihler Sultanı'nın Mara Hatun'un Tuba Ünsal’ın hayatının en zor gecesi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Mara Hatun karakterini canlandıran Tuba Ünsal, sevenlerini korkuttu. FMF atağı geçirdiği öğrenilen ünlü oyuncu Tuba Ünsal, apar topar hastaneye kaldırıldı. Tuba Ünsal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama gelirken ünlü oyuncunun aylar önce hastalığıyla ilgili söyledikleriyse tekrar gündem oldu. İşte Tuba Ünsal'ın hastalığı ve son sağlık durumu...
Ruhsar, Kara Melek, Tövbeler Tövbesi, Ruhumun Aynası, İçerde, Aşk 101 ve Gecenin Ucunda gibi birçok yapımda rol alan Tuba Ünsal'ın son adresi Mehmed Fetihler Sultanı dizisi oldu.
Dizide Mara Hatun'u canlandıran Ünsal, kariyeri gibi özel hayatıyla da uzun yıllar adından söz ettirdi.
Ünlü isim, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündem oldu. FMF atağı geçirdiği öğrenilen ünlü oyuncu, sevenlerini korkuttu.