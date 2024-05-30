Mehmed Fetihler Sultanı'nın Mara Hatun'un Tuba Ünsal’ın hayatının en zor gecesi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Mara Hatun karakterini canlandıran Tuba Ünsal, sevenlerini korkuttu. FMF atağı geçirdiği öğrenilen ünlü oyuncu Tuba Ünsal, apar topar hastaneye kaldırıldı. Tuba Ünsal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama gelirken ünlü oyuncunun aylar önce hastalığıyla ilgili söyledikleriyse tekrar gündem oldu. İşte Tuba Ünsal'ın hastalığı ve son sağlık durumu...