Petek Dinçöz duydu duyar duymaz parladı 'ne manyak bir soru ben sana soruyor muyum...' Çok hızlı geri dönen Petek...
2014 yılında nikah masasına oturduğu oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliklerini sonlandıran Petek Dinçöz, boşanmanın ardından gönlünü Nida Büyükbayrakdar'a kaptırdı. İlişkisini sosyal medya üzerinden duyuran ünlü şarkıcı, önceki akşam Okan Bayülgen'in konuğuydu. Bir dönem 'çok aşağılandığını' söyleyen Petek Dinçöz, yaş sorusunu duyunca bakın ne yaptı.
09.12.2022 09:10 - Son Güncelleme: 09.12.2022 09:43
Petek Dinçöz, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu'dan geçtiğimiz mart ayında tek celsede boşanmıştı. Dinçöz, geçtiğimiz ağustos ayında ise gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile hayatını birleştirmişti. Okan Bayülgen'in sunduğu 'Uykusuzlar Kulübü' programına konuk olan Dinçöz, romanlara konu olacak kadar zorlu bir hayat yaşadığını söyledi. Can Tanrıyar ve çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu'yla yaptığı evliliklerin ardından ağustos ayında "çocukluk aşkım" dediği Nida Büyükbayrakdar ile nikâh masasına oturan şarkıcı, bilinmeyenlerinden bahsetti:
"BEN SANA SORUYOR MUYUM YAŞINI?"
Okan Bayülgen, Petek Dinçöz'e yayında "Sen şimdi 40 yaşında mısın?" sorusunu yöneltti.