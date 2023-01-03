Hadise'den Murda'lı şov! O görüntüler boşanma nedeni olarak gösterilmişti Mehmet Dinçerler'den de karşı atak geldi: "Uzaklara dalıp..."
Hadise'den Murda'lı şov! O görüntüler boşanma nedeni olarak gösterilmişti Mehmet Dinçerler'den de karşı atak geldi. 30 Nisan'da evlenen ve 30 Eylül 2022 Cuma günü Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde tek celsede biten evliliğin ardından birçok iddia ortaya atılmış hatta Murda ile şarkı söyleyen Hadise'nin samimi hallerinin Mehmet Dinçerler'in ailesini kızdırdığı ileri sürülmüştü. Hadise konserlerinde Murda ile düet yaptığı şarkıyı seslendirirken dikkatleri üzerine çekiyor. Yılbaşı konserindeki şovuyla gündeme gelen Hadise'nin paylaşımının ardından Dinçerler'den gelen siyah beyaz kare sosyal medyada gündem oldu.
03.01.2023 16:12 - Son Güncelleme: 03.01.2023 16:20
"UZAKLARA DALIP..."
Hadise'den Murda'lı şov! O görüntüler boşanma nedeni olarak gösterilmişti Mehmet Dinçerler'den de karşı atak geldi.
Sahnede adeta şov yapan Hadise'nin Instagram hesabında yer verdiği videonun ardından Mehmet Dinçerler'den gelen bir kare dikkat çekti.
Mehmet Dinçerler'in bu paylaşımı sosyal medyada, Uzaklara dalıp maziye bakıyor" yorumlarına neden oldu.
KISKANÇLIK, PSİKOLOJİK BASKI…
Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Aşkları 4.5 ay gibi kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.