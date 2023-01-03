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Haberler Magazin Hadise'den Murda'lı şov! O görüntüler boşanma nedeni olarak gösterilmişti Mehmet Dinçerler'den de karşı atak geldi: "Uzaklara dalıp..."

Hadise'den Murda'lı şov! O görüntüler boşanma nedeni olarak gösterilmişti Mehmet Dinçerler'den de karşı atak geldi: "Uzaklara dalıp..."

Hadise'den Murda'lı şov! O görüntüler boşanma nedeni olarak gösterilmişti Mehmet Dinçerler'den de karşı atak geldi. 30 Nisan'da evlenen ve 30 Eylül 2022 Cuma günü Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde tek celsede biten evliliğin ardından birçok iddia ortaya atılmış hatta Murda ile şarkı söyleyen Hadise'nin samimi hallerinin Mehmet Dinçerler'in ailesini kızdırdığı ileri sürülmüştü. Hadise konserlerinde Murda ile düet yaptığı şarkıyı seslendirirken dikkatleri üzerine çekiyor. Yılbaşı konserindeki şovuyla gündeme gelen Hadise'nin paylaşımının ardından Dinçerler'den gelen siyah beyaz kare sosyal medyada gündem oldu.

03.01.2023 16:12 - Son Güncelleme: 03.01.2023 16:20
Hadise’den Murda’lı şov! O görüntüler boşanma nedeni olarak gösterilmişti Mehmet Dinçerler’den de karşı atak geldi: Uzaklara dalıp...

"UZAKLARA DALIP..."

Hadise'den Murda'lı şov! O görüntüler boşanma nedeni olarak gösterilmişti Mehmet Dinçerler'den de karşı atak geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise’den Murda’lı şov! O görüntüler boşanma nedeni olarak gösterilmişti Mehmet Dinçerler’den de karşı atak geldi: Uzaklara dalıp...

Yılbaşı konser kıyafeti ve sahne danslarıyla gündeme gelen Hadise'nin Murda ile seslendirdiği şarkıdaki hareketleri sosyal medya gündeminde.

Hadise’den Murda’lı şov! O görüntüler boşanma nedeni olarak gösterilmişti Mehmet Dinçerler’den de karşı atak geldi: Uzaklara dalıp...

Sahnede adeta şov yapan Hadise'nin Instagram hesabında yer verdiği videonun ardından Mehmet Dinçerler'den gelen bir kare dikkat çekti.

Hadise’den Murda’lı şov! O görüntüler boşanma nedeni olarak gösterilmişti Mehmet Dinçerler’den de karşı atak geldi: Uzaklara dalıp...

Mehmet Dinçerler'in bu paylaşımı sosyal medyada, Uzaklara dalıp maziye bakıyor" yorumlarına neden oldu.

Hadise’den Murda’lı şov! O görüntüler boşanma nedeni olarak gösterilmişti Mehmet Dinçerler’den de karşı atak geldi: Uzaklara dalıp...

KISKANÇLIK, PSİKOLOJİK BASKI…


Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Aşkları 4.5 ay gibi kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.

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