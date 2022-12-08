+18 fotoğrafları elden ele yayılan Survivor Turabi önce çırılçıplak kadınla paylaştı sonra evlilik kriterlerini açıkladı 'hangi gerizekalı...'
Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, katıldığı Survivor'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde +18 cinsel içerikli paylaşımlarıyla görenlere küçük çaplı bir şok yaşatmıştı. Turabi Çamkıran bu paylaşımlarına devam ediyor. Önce çıplak bir kadınla paylaşım yapan Turabi sonra da evlilik kriterlerini açıkladı. İşte haberin detayları...
08.12.2022 08:31 - Son Güncelleme: 08.12.2022 09:29
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da şampiyonluklarıyla ün kazanan Turabi Çamkıran, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekiyor.
Diğer fotoğraflarının ve açıklamasının ardından kendimize gelememişken çıplak kadının üstüne kupa koyduğu fotoğrafı paylaştı.
Tabii bu fotoğrafın açıklaması da bir o kadar konuşuldu. Açıklama ise 'Turbo Turabilzerian. "Gelecekte alacağım kupanın bana bu şekilde servis edilmesini istiyorum!" "Bana ne yapmamam gerektiğini söyleyin. Size daha fazlasıyla geri gelim." Bedelini benim ödediğim bu hayatta, zevk aldığım şeyleri yaparken sizin dediklerinizin pek de bir önemi yok benim için. #BiBitmedinizBe !"Beni eleştirecek kadar iyi ve de düzgün kişiler değilsiniz!" şeklinde oldu.