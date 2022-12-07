Pınar Altuğ’u aşk ateşi sardı eşi Yağmur Atacan’ı vücuduna kazıdı! Pınar Altuğ eşine olan büyük aşkını cümle aleme haykırdı

2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın, mutlu birlikteliklerinden Su adında bir kızı olmuştu. Aralarındaki 9 yaş farkla sık sık gündeme gelen çift, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.