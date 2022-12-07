Pınar Altuğ'u aşk ateşi sardı eşi Yağmur Atacan'ı vücuduna kazıdı! Pınar Altuğ eşine olan büyük aşkını cümle aleme haykırdı
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ve bu sayede magazin gündemine de yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bu kez eşine olan aşkını haykırdı. Hem de bakın nasıl.
07.12.2022 08:51 - Son Güncelleme: 08.12.2022 08:52
2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın, mutlu birlikteliklerinden Su adında bir kızı olmuştu. Aralarındaki 9 yaş farkla sık sık gündeme gelen çift, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.