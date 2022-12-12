Podyumun sarı fırtınası Gizem Özdilli'nin son halini görenler gözlerine inanamadı! Gizem Özdilli artık 50 yaşında son hali...
Bir dönemin aranan süper modellerinden biriydi Gizem Özdilli... Magazin dünyasında manken furyalarının meşhur olduğu dönemin en popüler isimlerinden biri olan Gizem Özdilli, magazin sayfalarının üst satırlarından düşmüyordu. Sonrasında yavaş yavaş kendi kabuğuna çekilmeye başlayan ve sadece kendi işini yapan Özdilli'nin son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte başta Gizem Özdilli olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
12.12.2022 15:31 - Son Güncelleme: 12.12.2022 15:31
Manken Gizem Özdilli, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Makyajsız haliyle dikkat çeken Özdilli, dudağındaki yara için "Uçuk çıktı. Kaç gün oldu geçmedi" dedi. 27 yıldır modellik yaptığını söyleyen Özdilli, "Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim.