Vav TV İzle
Haberler Magazin Podyumun sarı fırtınası Gizem Özdilli'nin son halini görenler gözlerine inanamadı! Gizem Özdilli artık 50 yaşında son hali...

Podyumun sarı fırtınası Gizem Özdilli'nin son halini görenler gözlerine inanamadı! Gizem Özdilli artık 50 yaşında son hali...

Bir dönemin aranan süper modellerinden biriydi Gizem Özdilli... Magazin dünyasında manken furyalarının meşhur olduğu dönemin en popüler isimlerinden biri olan Gizem Özdilli, magazin sayfalarının üst satırlarından düşmüyordu. Sonrasında yavaş yavaş kendi kabuğuna çekilmeye başlayan ve sadece kendi işini yapan Özdilli'nin son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte başta Gizem Özdilli olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

12.12.2022 15:31 - Son Güncelleme: 12.12.2022 15:31
Podyumun sarı fırtınası Gizem Özdilli’nin son halini görenler gözlerine inanamadı! Gizem Özdilli artık 50 yaşında son hali...

Manken Gizem Özdilli, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Makyajsız haliyle dikkat çeken Özdilli, dudağındaki yara için "Uçuk çıktı. Kaç gün oldu geçmedi" dedi. 27 yıldır modellik yaptığını söyleyen Özdilli, "Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Podyumun sarı fırtınası Gizem Özdilli’nin son halini görenler gözlerine inanamadı! Gizem Özdilli artık 50 yaşında son hali...

Sağlıklı besleniyorum ve fiziğime çok iyi bakıyorum. Emekli olmaya hiç niyetim yok. İşimi seviyorum" dedi.

Podyumun sarı fırtınası Gizem Özdilli’nin son halini görenler gözlerine inanamadı! Gizem Özdilli artık 50 yaşında son hali...

Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen ünlü manken, evlilikle ilgili soruya "Hayatımda kimse yok. Daha önce iki kere evlenme teklifi aldım ama olmadı. Bu saatten sonra da olmaz, kim ne yapacak beni" diye konuştu.

Podyumun sarı fırtınası Gizem Özdilli’nin son halini görenler gözlerine inanamadı! Gizem Özdilli artık 50 yaşında son hali...

İşte başta Gizem Özdilli olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Podyumun sarı fırtınası Gizem Özdilli’nin son halini görenler gözlerine inanamadı! Gizem Özdilli artık 50 yaşında son hali...

Birce Akalay

SON DAKİKA