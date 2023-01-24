+18 fotoğrafları elden ele yayılan Survivor Turabi ateşi yaktı: "Param bitti Survivor'a gidiyorum" Survivor ifşasıyla günlerce konuşulan Turabi...
Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, katıldığı Survivor'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde +18 cinsel içerikli paylaşımlarıyla görenlere küçük çaplı bir şok yaşatmıştı. Turabi Çamkıran bu kez yine 'Survivor' paylaşımıyla gündemde. Yoksa Turabi tekrar Survivor'a mı gidiyor?
24.01.2023 09:12 - Son Güncelleme: 24.01.2023 09:14
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da şampiyonluklarıyla ün kazanan Turabi Çamkıran, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Diğer fotoğraflarının ve açıklamasının ardından kendimize gelememişken çıplak kadının üstüne kupa koyduğu fotoğrafı paylaşmıştı.
Tabii bu fotoğrafın açıklaması da bir o kadar konuşuldu. Açıklama ise 'Turbo Turabilzerian. "Gelecekte alacağım kupanın bana bu şekilde servis edilmesini istiyorum!" "Bana ne yapmamam gerektiğini söyleyin. Size daha fazlasıyla geri gelim." Bedelini benim ödediğim bu hayatta, zevk aldığım şeyleri yaparken sizin dediklerinizin pek de bir önemi yok benim için. #BiBitmedinizBe !"Beni eleştirecek kadar iyi ve de düzgün kişiler değilsiniz!" şeklinde olmuştu.