Çocuklar Duymasın'da 'dominant teyze Gönül'ün oğluydu... Beton Orçun'un son haline bakın o artık 19 yaşında koca delikanlı: "Manken olmuş"
Çocuklar Duymasın'da 'dominant teyze Gönül'ün oğluydu... Beton Orçun'un son haline bakın, o artık 19 yaşında koca delikanlı... Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Beton Orçun' karakteri ile hafızalara kazınan minik oyuncuyu görenker 'manken olmuş' yorumları yapıyor. Alp Eren Khamis'in Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kocaman bir delikanlı olan oyuncu, sporu aksatmıyor. İşte başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 'Beton Orçun' karakterini canlandıran Alp Eren Khamis...
23.01.2023 09:07 - Son Güncelleme: 23.01.2023 09:11
"MANKEN OLMUŞ"
Çocuklar Duymasın'da 'dominant teyze Gönül'ün oğluydu... Beton Orçun'un son haline bakın o artık 19 yaşında koca delikanlı...
Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrol paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde 'büyümüş de küçülmüş' dedirten cümleler kurarak tanınan Beton Orçun karakterine hayat veren Alp Eren Khamis Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.
İşte başta Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...
EFE KOÇYİĞİT
Çocuktan Al Haberi yarışmasının "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit, büyüdü. Şivesiyle adından söz ettiren Koçyiğit'in son hali de dikkat çekti.