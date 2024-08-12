17 yıllık evliliğini 6 ay önce şıp diye bitirmişti... Aşk 7 numara giyer! Hadise ve Okan Buruk aşkı ortalığı yıktı geçti!

Ünlü şarkıcı Hadise ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında çıkan aşk söylentileri, magazin dünyasında adeta bomba etkisi yarattı. Okan Buruk'un altı ay önce 17 yıllık evliliğini sona erdirmesinin hemen ardından, Hadise ile birlikte olduğuna dair dedikodular hızla yayıldı. İkilinin yakın çevresinden gelen iddialar, magazin basınını hareketlendirdi ve bu yeni aşk söylentisi, son günlerin en çok konuşulan konusu haline geldi. Sosyal medyada ikilinin birlikte görüldüğüne dair paylaşımlar, bu aşk iddialarını daha da alevlendirirken, Hadise ve Okan Buruk'un hayranları gelişmeleri büyük bir merakla takip ediyor.