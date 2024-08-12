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17 yıllık evliliğini 6 ay önce şıp diye bitirmişti... Aşk 7 numara giyer! Hadise ve Okan Buruk aşkı ortalığı yıktı geçti!

Ünlü şarkıcı Hadise ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında çıkan aşk söylentileri, magazin dünyasında adeta bomba etkisi yarattı. Okan Buruk'un altı ay önce 17 yıllık evliliğini sona erdirmesinin hemen ardından, Hadise ile birlikte olduğuna dair dedikodular hızla yayıldı. İkilinin yakın çevresinden gelen iddialar, magazin basınını hareketlendirdi ve bu yeni aşk söylentisi, son günlerin en çok konuşulan konusu haline geldi. Sosyal medyada ikilinin birlikte görüldüğüne dair paylaşımlar, bu aşk iddialarını daha da alevlendirirken, Hadise ve Okan Buruk'un hayranları gelişmeleri büyük bir merakla takip ediyor.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 09:14 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 09:15
17 yıllık evliliğini 6 ay önce şıp diye bitirmişti... Aşk 7 numara giyer! Hadise ve Okan Buruk aşkı ortalığı yıktı geçti! 1

Başarılı sanatçı Hadise'nin özel hayatı, yine magazin gündeminin zirvesinde yer alıyor. 11 Ağustos 2024 günü sosyal medyada ortaya çıkan iddiaya göre, kısa süre önce eşi Nihan Buruk'tan boşanan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Hadise'nin birlikte olduğu konuşuluyor. Bu sürpriz aşk iddiası, magazin dünyasında büyük ses getirdi.

17 yıllık evliliğini 6 ay önce şıp diye bitirmişti... Aşk 7 numara giyer! Hadise ve Okan Buruk aşkı ortalığı yıktı geçti! 2

Son günlerde magazin dünyası, başarılı sanatçı Hadise'nin aşk hayatı ile çalkalanıyor.

17 yıllık evliliğini 6 ay önce şıp diye bitirmişti... Aşk 7 numara giyer! Hadise ve Okan Buruk aşkı ortalığı yıktı geçti! 3

Kerem Bürsin ile sevgili oldukları iddiaları henüz soğumadan, şimdi de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anılan Hadise'nin adı, gündemi adeta sarsmış durumda.

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