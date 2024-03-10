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17 yaş farkı dikkat çekti! Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat’ın eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nin yıldızıyla...

Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Defne Kayalar, Alican Yücesoy gibi oyuncuların yer aldığı Yargı dizisinde Yekta karakteriyle izleyici karşısına çıkan Uğur Polat hakkındaki bir gerçek dikkat çekti. Ünlü oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şoke oldu. Polat'ın uğruna eşinden boşanan eski sevgilisi İnci Taneleri'nin yıldızı çıktı. İkili arasındaki 17 yaş farkı ise dikkat çekti. Bakın Uğur Polat'ıne ski eşi kim...

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 13:22 Güncelleme 10 Mart 2024, 13:22
17 yaş farkı dikkat çekti! Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat’ın eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nin yıldızıyla... 1

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Defne Kayalar gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Yekta karakterini canlandıran Uğur Polat'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

17 yaş farkı dikkat çekti! Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat’ın eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nin yıldızıyla... 2

Uğur Polat hakkındaki bir gerçek ise dikkat çekti. Polat'ın bir dönem İnci Taneleri'nin yıldızıyla aşk yaşadığı öğrenildi.

17 yaş farkı dikkat çekti! Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat’ın eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nin yıldızıyla... 3

Hatta o dönem ünlü oyuncunun evli olduğu ve Uğur Polat için eşinden boşandığı iddia edildi.

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