17 yaş farkı dikkat çekti! Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat’ın eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer İnci Taneleri’nin yıldızıyla...

Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Defne Kayalar, Alican Yücesoy gibi oyuncuların yer aldığı Yargı dizisinde Yekta karakteriyle izleyici karşısına çıkan Uğur Polat hakkındaki bir gerçek dikkat çekti. Ünlü oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şoke oldu. Polat'ın uğruna eşinden boşanan eski sevgilisi İnci Taneleri'nin yıldızı çıktı. İkili arasındaki 17 yaş farkı ise dikkat çekti. Bakın Uğur Polat'ıne ski eşi kim...