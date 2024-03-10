10 yıllık büyük aşk! Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun eşi bakın kim çıktı! Tanışma hikayeleri şaşırttı! "10 gün sonra bana taşındı"

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu, Arda Türkmen'in programına konuk olmasıyla birlikte gündeme geldi. Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak edilen 46 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun eşiyle tanışma hikayesi ise dikkat çekti. Bakın Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi kimmiş...
Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu, Arda ile Omuz Omuza programına konuk olmasıyla gündeme geldi. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Geçen günlerde annelik üzerine yaptığı açıklamayla gündem olan Santırcıoğlu'nun özellikle eşi merak konusu oldu.
"Çocuğa hiç ihtiyaç duymadık, duymuyoruz, duymayacağız da... Sıfatlarıma 'anne' eklensin istemiyorum" diyen oyuncunun eşiyle tanışma hikayesi de dikkat çekti.