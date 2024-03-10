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Birce Akalay ile Hakan Kurtaş’tan sarmaş dolaş görüntüler! Sosyal medyada damga vurdular! İlk kez bir arada...

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş bir süre önce aşk iddialarıyla gündeme oldu. İkilinin sosyal medyada birbirlerine yaptıkları yorumlar iddiaları güçlendirirken Birce Akalay cephesinden ilk açıklama geldi. Akalay'ın aşkı doğrulamasının ardından Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın ilk karesi de ortaya çıktı. Birce Akalay ve Hakan Kurtaş birlikte sarmaş dolaş şarkı söyledi. O anlar ise kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 15:04 Güncelleme 10 Mart 2024, 15:07
Birce Akalay ile Hakan Kurtaş’tan sarmaş dolaş görüntüler! Sosyal medyada damga vurdular! İlk kez bir arada... 1

Ünlü oyuncu Birce Akalay, geçen günlerde meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. İkilinin sosyal medya üzerinden birbirlerine yaptıkları yorumlar ise iddiaları güçlendirdi.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş’tan sarmaş dolaş görüntüler! Sosyal medyada damga vurdular! İlk kez bir arada... 2

Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Birce Akalay'dan geldi. Ünlü oyuncuya yeni aşkı soruldu.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş’tan sarmaş dolaş görüntüler! Sosyal medyada damga vurdular! İlk kez bir arada... 3

Muhabirlerin özel hayatıyla ilgili sorularına cevap veren Akalay, "Gülüyorum, yetmez mi? Hayırlı olsun diyelim" şeklinde espriyle karşılık verdi.

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