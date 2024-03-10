Birce Akalay ile Hakan Kurtaş’tan sarmaş dolaş görüntüler! Sosyal medyada damga vurdular! İlk kez bir arada...

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş bir süre önce aşk iddialarıyla gündeme oldu. İkilinin sosyal medyada birbirlerine yaptıkları yorumlar iddiaları güçlendirirken Birce Akalay cephesinden ilk açıklama geldi. Akalay'ın aşkı doğrulamasının ardından Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın ilk karesi de ortaya çıktı. Birce Akalay ve Hakan Kurtaş birlikte sarmaş dolaş şarkı söyledi. O anlar ise kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu.