17 kilo birden veren Bade İşçil çubuk gibi kaldı! 39 yaşında incecik kalma sırrı! "Günde 10...."
Kuzey Güney, Ufak Tefek Cinayetler, Aşk 101 gibi yapımlarda yer alan Bade İşçil sevilen oyuncular arasında yer alıyor. Bade İşçil, kariyerindeki asıl sıçrayışı kadrosunda Haluk Bilginer, Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu ve Tuncel Kurtiz'in yer aldığı Ezel dizisiyle yakaladı. Birçok projede karşımıza çıkan İşçil, oğlu Azur'un doğumunda 17 kilo almıştı. Şimdilerde zayıflığıyla dikkat çeken İşçil'in 17 kilo birden nasıl verdiği ortaya çıktı. İşte 39 yaşında fit kalmanın yolu...
13.05.2023 14:27 - Son Güncelleme: 13.05.2023 14:27
Malkoç Sualp ile 31 Mayıs 2013'te dünyaevine giren İşçil'in bu evlilikten Azur isminde bir oğlu oldu.