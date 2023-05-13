Tolga Karel'den Uğur Dündar'ın "21 yıldır ısrarla tutmana rağmen baskıcıya oy vermek" sözlerine tokat gibi yanıt "Yoksulluğu, sefaleti sizin haberlerinizden izliyorduk”
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan ardından oyunculuğu bırakan Tolga Karel ABD'ye yerleşmesinin ardından tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Şimdilerde bambaşka bir hayat sürdüren Tolga Karel, Uğur Dündar'ın attığı "21 yıldır ısrarla tutmana rağmen baskıcıya oy vermek" sözlerine Instagram hesabından tokat gibi bir yanıt verdi. ""21 yıl önce dediğiniz gibi bir ülkede mi yaşıyorduk Uğur abi?" diyen Karel'in sözleri sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. İşte detaylar...
13.05.2023 14:44 - Son Güncelleme: 13.05.2023 14:44
Tolga Karel, sosyal medya hesabından seçmene baskıcı bir dille seslenen Uğur Dündar'a verdiği cevapla dikkat çekti. Dündar şu ifadeleri kullanmıştı: