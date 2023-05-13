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Haberler Magazin Tolga Karel'den Uğur Dündar'ın "21 yıldır ısrarla tutmana rağmen baskıcıya oy vermek" sözlerine tokat gibi yanıt "Yoksulluğu, sefaleti sizin haberlerinizden izliyorduk”

Tolga Karel'den Uğur Dündar'ın "21 yıldır ısrarla tutmana rağmen baskıcıya oy vermek" sözlerine tokat gibi yanıt "Yoksulluğu, sefaleti sizin haberlerinizden izliyorduk”

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan ardından oyunculuğu bırakan Tolga Karel ABD'ye yerleşmesinin ardından tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Şimdilerde bambaşka bir hayat sürdüren Tolga Karel, Uğur Dündar'ın attığı "21 yıldır ısrarla tutmana rağmen baskıcıya oy vermek" sözlerine Instagram hesabından tokat gibi bir yanıt verdi. ""21 yıl önce dediğiniz gibi bir ülkede mi yaşıyorduk Uğur abi?" diyen Karel'in sözleri sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. İşte detaylar...

13.05.2023 14:44 - Son Güncelleme: 13.05.2023 14:44
Tolga Karel’den Uğur Dündar’ın 21 yıldır ısrarla tutmana rağmen baskıcıya oy vermek sözlerine tokat gibi yanıt Yoksulluğu, sefaleti sizin haberlerinizden izliyorduk”

'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Oğuz' karakterine hayat veren Tolga Karel, her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

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Tolga Karel’den Uğur Dündar’ın 21 yıldır ısrarla tutmana rağmen baskıcıya oy vermek sözlerine tokat gibi yanıt Yoksulluğu, sefaleti sizin haberlerinizden izliyorduk”

Verdiği röportajlarda "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" diyen ünlü oyuncu, önce evini aldı ardından da Amerika'da şirket kurmuştu. Karel şimdilerde dört çocuk babası.

Tolga Karel’den Uğur Dündar’ın 21 yıldır ısrarla tutmana rağmen baskıcıya oy vermek sözlerine tokat gibi yanıt Yoksulluğu, sefaleti sizin haberlerinizden izliyorduk”

DÜNDAR'A TOKAT GİBİ YANIT

Karel bu kez Uğur Dündar'a verdiği yanıtla gündemde.

Tolga Karel’den Uğur Dündar’ın 21 yıldır ısrarla tutmana rağmen baskıcıya oy vermek sözlerine tokat gibi yanıt Yoksulluğu, sefaleti sizin haberlerinizden izliyorduk”

Tolga Karel, sosyal medya hesabından seçmene baskıcı bir dille seslenen Uğur Dündar'a verdiği cevapla dikkat çekti. Dündar şu ifadeleri kullanmıştı:

Tolga Karel’den Uğur Dündar’ın 21 yıldır ısrarla tutmana rağmen baskıcıya oy vermek sözlerine tokat gibi yanıt Yoksulluğu, sefaleti sizin haberlerinizden izliyorduk”

Değerli dostum,önünde iki yol var: Biri çağdaş,laik,özgürlükçü,liyakatı önceleyen,gençlere fırsat eşitliği sağlayacak olan yönetimi işbaşına getirmek, Diğeri ise 21 yıldır ısrarla iktidarda tutmana karşılık ülkeyi geri götürdüğünü gördüğün baskıcıya yine oy vermek! Tercih senin!

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