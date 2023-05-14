Şeyma Subaşı paylaşmalara doymadı "Tamam Şeyma en çok sen evlendin" Mohammed Alsaloussi'yle evlenen Şeyma...
Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Eski eşlerden Şeyma Subaşı önceki gün Mısırlı sevgilisi Meedo'yla evlendi. Geçtiğimiz hafta sonu 2 gün 2 gece düğün yapan çiftin düğünün yankıları devam ediyor. Subaşı, her gün düğününden görülmemiş kareler paylaşmaya devam ediyor.
14.05.2023 07:47 - Son Güncelleme: 14.05.2023 07:48