Selin Yeninci bikinili pozuyla gündemde! İbrahim Tatlıses’in hayran kaldığı Selin ortalığı salladı! Çukurova’nın Saniye’siydi...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Selin Yeninci, oyunculuk performansıyla birçok izleyici gibi İbrahim Tatlıses'in de dikkatini çekmişti. Tatlıses tarafından iltifat yağmuruna tutulan Yeninci, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettirmişti. Yeninci, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil için Yunanistan'a giden ünlü oyuncu, bikinili pozlarını Instagram hesabında yayınladı. İşte Selin Yeninci'nin çok konuşulan pozları...
23.07.2022 01:03 - Son Güncelleme: 23.07.2022 01:17
Selin Yeninci, başrolünü Hilal Altınbilek'in üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Yeninci, oyunculuk performansıyla birçok izleyici gibi İbrahim Tatlıses'in de dikkatini çekti. Tatlıses, dizinin yayınlandığı dönem bir paylaşımda bulundu ve şunları söyledi: "Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si, sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim! Maşallah. Yeminle alkışlıyorum."