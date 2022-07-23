Selin Yeninci bikinili pozuyla gündemde! İbrahim Tatlıses’in hayran kaldığı Selin ortalığı salladı! Çukurova’nın Saniye’siydi...

Yeninci, oyunculuk performansıyla birçok izleyici gibi İbrahim Tatlıses'in de dikkatini çekti. Tatlıses, dizinin yayınlandığı dönem bir paylaşımda bulundu ve şunları söyledi: "Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si, sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim! Maşallah. Yeminle alkışlıyorum."