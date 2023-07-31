16 kilo verip tığ gibi olmuştu! 47'lik Nurgül Yeşilçay'ın teknede pozları olay! Son hali çok konuşuldu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Asmalı Konak, Aşk ve Ceza, Gülperi gibi dizilerde yer alan ve son olarak Veda Mektubu'nda Alanur karakterini canlandıran Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabey ile çıktığı Marmaris tatilinde görüntülendi. Tatil için Marmaris Bozburun'u seçen oyuncu, siyah ve pembe mayolarıyla objektiflere takıldı. 16 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Yeşilçay'ın fit hali çok konuşulurken ünlü oyuncunun zayıflama sırrı bir kez daha gündeme geldi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın o görüntüleri ve zayıflama sırrı...
Son olarak Veda Mektubu'nda Alanur karakteriyle yer alan Nurgül Yeşilçay, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Sevgilisi Necati Kocabey ile tatil için Marmaris Bozburun'a giden Nurgül Yeşilçay, şimdi ise tekne görüntüleriyle adından söz ettirdi.
Günaydın'da yer alan habere göre; oyuncu Nurgül Yeşilçay, tatil için Marmaris Bozburun'u seçti. Önceki gün sevgilisi Necati Kocabey ile Marmaris'in mavi sularında görüntülenen oyuncunun keyfi yerindeydi.