10 yılı devirmişlerdi! Üvey Anne’nin Kudret’i Burak Hakkı’nın oğlunun annesi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı! Eski eşi bakın kimmiş...

Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Üvey Anne'nin oyuncu kadrosuna Burak Hakkı, Kudret karakteriyle dahil oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir oğlu olan oyuncunun özellikle eski eşi merak edilerek "Burak Hakkı'nın eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Hakkı'nın Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldız oyuncusuyla 10 yıl evli kaldığını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Burak Hakkı'nın oğlunun annesi kimmiş...