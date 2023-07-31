Özge Ulusoy diyor ki "Estetiğim yok sırrım bol su ve iyi bir insanlık" Estetik haberleri sonrası hızını alamayan Özge Ulusoy...

Bir süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan model ve sunucu Özge Ulusoy'un estetik açıklaması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 40 yaşındaki Ulusoy bir sosyal medya platformunda estetik yaptırdığı yönündeki paylaşım üzerine yine Instagram üzerinden yanıt verdi. Yaptırdığı estetiklerle eski halinden farklı bir görünüme kavuşan Özge Ulusoy'un değişimini görenler ise, 'Elbise değiştirir gibi yüz değiştirmiş' şeklinde yorumlarda bulundu.