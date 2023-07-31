SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

Özge Ulusoy diyor ki "Estetiğim yok sırrım bol su ve iyi bir insanlık" Estetik haberleri sonrası hızını alamayan Özge Ulusoy...

Bir süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan model ve sunucu Özge Ulusoy'un estetik açıklaması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 40 yaşındaki Ulusoy bir sosyal medya platformunda estetik yaptırdığı yönündeki paylaşım üzerine yine Instagram üzerinden yanıt verdi. Yaptırdığı estetiklerle eski halinden farklı bir görünüme kavuşan Özge Ulusoy'un değişimini görenler ise, 'Elbise değiştirir gibi yüz değiştirmiş' şeklinde yorumlarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 12:59 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 13:00
Özge Ulusoy diyor ki Estetiğim yok sırrım bol su ve iyi bir insanlık Estetik haberleri sonrası hızını alamayan Özge Ulusoy... 1

Özge Ulusoy'un estetik cevabı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Özge Ulusoy diyor ki Estetiğim yok sırrım bol su ve iyi bir insanlık Estetik haberleri sonrası hızını alamayan Özge Ulusoy... 2

İş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, bir sosyal medya platformunda estetiklerinin paylaşılmasına sessiz kalamadı.

Özge Ulusoy diyor ki Estetiğim yok sırrım bol su ve iyi bir insanlık Estetik haberleri sonrası hızını alamayan Özge Ulusoy... 3

Ulusoy fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

SON DAKİKA