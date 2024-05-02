16 kilo veren Yasemin Şefkatli sırrını paylaştı! Doğum kilolarından 1 ay sonra kurtulmuştu! "Akşam 6 ve 7'den..."

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturdu. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bu mutlu birlikteliğinden Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi. Doğum sonrası aldığı kiloları hızlıca veren Yasemin Şefkatli takipçileriyle sırrını paylaştı. Bakın Yasemin Şefkatli fit sırrını neye borçlu...
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girdi.
Ünlü çift, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşadı.
Doğum sonrası aldığı kilolardan çabucak kurtulan Yasemin Şefkatli'nin nasıl zayıfladığı merak konusu oldu.