16 kilo veren Yasemin Şefkatli sırrını paylaştı! Doğum kilolarından 1 ay sonra kurtulmuştu! "Akşam 6 ve 7'den..."

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturdu. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bu mutlu birlikteliğinden Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi. Doğum sonrası aldığı kiloları hızlıca veren Yasemin Şefkatli takipçileriyle sırrını paylaştı. Bakın Yasemin Şefkatli fit sırrını neye borçlu...