İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın 5 yıllık eski eşi bakın kim çıktı! Selma Ergeç ile Hazar Ergüçlü’nün partneri meğer...

Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka ile başrolünü üstlendiği İnci Taneleri dizisinde Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın hayatı merak konusu oldu. Son dönemlerde adı Cansu Taşkın ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncunun özellikle eski eşleri merak edildi. Oyuncu Belçim Bilgin ile 2006–2018 yılları arasında evli kalan Erdoğan'ın sır gibi sakladığı ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Yılmaz Erdoğan'ın ilk eşi kim çıktı.
Aslen Hakkarili olan 56 yaşındaki Yılmaz Erdoğan, Bir Demet Tiyatro, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü, Organize İşler ve daha birçok yapımda rol aldı.
Son olarak İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Azem karakteriyle izleyici karşısına geçen oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi.
Son dönemlerde adı Cansu Taşkın ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.