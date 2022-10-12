3 çocuk annesi Bergüzar Korel yeni imajıyla cesur pozlar verdi! “Yandı buralar” Halit Ergenç’in biricik eşinin son haline bakın...
Binbir Gece dizisinde başrolü üstlendiği Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tattı. 2020 yılının Mart ayında ise oğlu Han'ı kucağına alan Korel, geçen Kasım'da kızı Leyla'ya kavuştu. Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, hamilelik dönemlerinde ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise yeni imajıyla gündem oldu. En cesur haliyle yeni imajını paylaşan Koral, kısa sürede gündem oldu. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...
12.10.2022 01:29 - Son Güncelleme: 12.10.2022 01:29
Bergüzar Korel, Binbir Gece ve Vatanım Sensin dizilerinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında evlendi.
Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, 2010 yılının Şubat ayında Ali'yi dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tattı.
Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, hamilelik dönemlerinde ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.