15 yaş gençleşti! 57’lik Serap Paköz ’Benim neyim eksik’ deyip Seda Sayan’a uymuştu! ’’Süreyya Hanım’ın muhteşem değişimi’’ 17 kez...

Serenay Sarıkaya, Serap Paköz, Lara, Petek Dinçöz, Seda Sayan ve daha bir çok ünlü! Kimi estetik bağımlısı oldu kimi ufak rütuşlarla güzelliğine güzellik kattı. Son yıllarda ünlü ünlüz milyonlarca kişi saç boyatır gibi estetik ameliyatı oluyor. İlkini beğenmeyen tekrar operasyon geçiriyor. 3, 7, 10 hatta 17 kez ameliyat geçiren bile var. Paköz'ün son halini görenlerden kimi çok beğendi kimi ''Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi'' yorumunda bulundu. İşte magazin dünyasının en ünlü isimleri ve estetikli halleri...