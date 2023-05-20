15 yaş gençleşti! 57'lik Serap Paköz 'Benim neyim eksik' deyip Seda Sayan'a uymuştu! ''Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi'' 17 kez...
Ünlü sunucu Serap Paköz, "Benim neyim eksik" deyip meslektaşı Seda Sayan'ın doktorunun kapısını çalmıştı. Fransız askısı yöntemi ile yüzünü gerdiren Paköz, bununla da yetinmedi daha sonra kaşlarını kaldırtığ yüzüne dolgu yaptırmıştı. Sosyal medyada günlerce konuşulan 57 yaşındaki sunucunun bu kez son hali gündem oldu. İşte başta Serap Paköz olmak üzere ünlüler ve estetik hikayeleri...
Serenay Sarıkaya, Serap Paköz, Lara, Petek Dinçöz, Seda Sayan ve daha bir çok ünlü! Kimi estetik bağımlısı oldu kimi ufak rütuşlarla güzelliğine güzellik kattı. Son yıllarda ünlü ünlüz milyonlarca kişi saç boyatır gibi estetik ameliyatı oluyor. İlkini beğenmeyen tekrar operasyon geçiriyor. 3, 7, 10 hatta 17 kez ameliyat geçiren bile var. Paköz'ün son halini görenlerden kimi çok beğendi kimi ''Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi'' yorumunda bulundu. İşte magazin dünyasının en ünlü isimleri ve estetikli halleri...
15 YAŞ GENÇLEŞTİ
Serap Paköz, 2 yıl önce Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. 15 yaş gençleşen Paköz son halini paylaştı.
İNANILMAZ DEĞİŞİMİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI!
Estetik izleri iyileşen Serap Paköz'ün, son görüntüsü sosyal medyayı kasıp kavurdu.