Hani fabrika ayarlarına geri dönüyordu son halini görenler inanamadı! Adriana Lima sevgilisiyle dudak dudağa...

Eski eşi basketbolcu Marko Jaric'ten Sienna ve Valentina adında iki kızı bulunan Lima, o dönemde kariyerinin zirvesindeydi. Her iki doğumundan sonra da kısacık bir zaman içinde podyuma çıkacak kadar forma girmişti. Fakat üçünü bebeği, yani oğlu Cyan'ı dünyaya getirdikten sonra aynı durum gerçekleşmedi. Lima, çok uzun süre hamilelikte aldığı ama bir türlü veremediği kilolarıyla konuşuldu.