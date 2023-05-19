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Haberler Magazin Hani fabrika ayarlarına geri dönüyordu son halini görenler inanamadı! Adriana Lima sevgilisiyle dudak dudağa...

Hani fabrika ayarlarına geri dönüyordu son halini görenler inanamadı! Adriana Lima sevgilisiyle dudak dudağa...

41 yaşındaki dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima bir süre önce 3.kez anne olmuştu. Marko Jaric'ten ayrıldıktan sonra Andre Lemmers ile aşk yaşamaya başlayan Lima hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. 3.çocuğunu kucağına aldıktan sonra bir türlü doğum kilolarından kurtulamayan Adriana Lima çok konuşulmuştu. Son dönemde fazla kilolarından kurtulmaya başlayan Lima aylar sonra Cannes Film Festivali'nde görüntülendi. Ancak görünen o ki, Lima henüz amacına ulaşamadı.

19.05.2023 13:46 - Son Güncelleme: 19.05.2023 13:46
Hani fabrika ayarlarına geri dönüyordu son halini görenler inanamadı! Adriana Lima sevgilisiyle dudak dudağa...

Model Adriana Lima, hamilelik ve doğum sürecinde aldığı kilolar yüzünden sık sık gündem oluyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hani fabrika ayarlarına geri dönüyordu son halini görenler inanamadı! Adriana Lima sevgilisiyle dudak dudağa...

Hatta oldukça yol kat eden Lima, bu kez Cannes Film Festivali'nde ortaya çıktı ve herkesi şaşırttı.

Hani fabrika ayarlarına geri dönüyordu son halini görenler inanamadı! Adriana Lima sevgilisiyle dudak dudağa...

İŞTE SON HALİ

Bebeğini dünyaya getirdikten sonra uzun süre boyunca,aldığı kilolarla konuşulan Lima, o gala için sarı bantlı siyah bir elbise tercih etti.

Hani fabrika ayarlarına geri dönüyordu son halini görenler inanamadı! Adriana Lima sevgilisiyle dudak dudağa...

Fotoğrafçılara poz verirken de sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte aşk dolu görüntüler sergiledi.

Hani fabrika ayarlarına geri dönüyordu son halini görenler inanamadı! Adriana Lima sevgilisiyle dudak dudağa...

Eski eşi basketbolcu Marko Jaric'ten Sienna ve Valentina adında iki kızı bulunan Lima, o dönemde kariyerinin zirvesindeydi. Her iki doğumundan sonra da kısacık bir zaman içinde podyuma çıkacak kadar forma girmişti. Fakat üçünü bebeği, yani oğlu Cyan'ı dünyaya getirdikten sonra aynı durum gerçekleşmedi. Lima, çok uzun süre hamilelikte aldığı ama bir türlü veremediği kilolarıyla konuşuldu.

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