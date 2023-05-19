Hani fabrika ayarlarına geri dönüyordu son halini görenler inanamadı! Adriana Lima sevgilisiyle dudak dudağa...
41 yaşındaki dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima bir süre önce 3.kez anne olmuştu. Marko Jaric'ten ayrıldıktan sonra Andre Lemmers ile aşk yaşamaya başlayan Lima hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. 3.çocuğunu kucağına aldıktan sonra bir türlü doğum kilolarından kurtulamayan Adriana Lima çok konuşulmuştu. Son dönemde fazla kilolarından kurtulmaya başlayan Lima aylar sonra Cannes Film Festivali'nde görüntülendi. Ancak görünen o ki, Lima henüz amacına ulaşamadı.
19.05.2023 13:46 - Son Güncelleme: 19.05.2023 13:46
Eski eşi basketbolcu Marko Jaric'ten Sienna ve Valentina adında iki kızı bulunan Lima, o dönemde kariyerinin zirvesindeydi. Her iki doğumundan sonra da kısacık bir zaman içinde podyuma çıkacak kadar forma girmişti. Fakat üçünü bebeği, yani oğlu Cyan'ı dünyaya getirdikten sonra aynı durum gerçekleşmedi. Lima, çok uzun süre hamilelikte aldığı ama bir türlü veremediği kilolarıyla konuşuldu.