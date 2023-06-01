44’lük Mine Tugay kırmızı bikinisiyle paylaştı! “Kırmızı rengi bir kadın olsa o sen olurdun” Hem şezlongda hem havuz başında...
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil sezonunu açan Mine Tugay, kırmızı bikinisi ile verdiği pozları art arda yayınladı. Hem şezlongdan hem havuz başından paylaşım yapan Tugay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 44 yaşındaki oyuncu pürüzsüz cildiyle dikkat çekerken bir sosyal medya kullanıcısı "Kırmızı rengi bir kadın olsa o sen olurdun" ifadelerini kullandı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...
01.06.2023 18:20 - Son Güncelleme: 01.06.2023 18:27
Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Mine Tugay, Instagram'da yayınladığı çok konuşulan pozlara yenilerini ekledi.