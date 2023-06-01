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Haberler Magazin 44’lük Mine Tugay kırmızı bikinisiyle paylaştı! “Kırmızı rengi bir kadın olsa o sen olurdun” Hem şezlongda hem havuz başında...

44’lük Mine Tugay kırmızı bikinisiyle paylaştı! “Kırmızı rengi bir kadın olsa o sen olurdun” Hem şezlongda hem havuz başında...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil sezonunu açan Mine Tugay, kırmızı bikinisi ile verdiği pozları art arda yayınladı. Hem şezlongdan hem havuz başından paylaşım yapan Tugay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 44 yaşındaki oyuncu pürüzsüz cildiyle dikkat çekerken bir sosyal medya kullanıcısı "Kırmızı rengi bir kadın olsa o sen olurdun" ifadelerini kullandı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
01.06.2023 18:20 - Son Güncelleme: 01.06.2023 18:27
44’lük Mine Tugay kırmızı bikinisiyle paylaştı! “Kırmızı rengi bir kadın olsa o sen olurdun” Hem şezlongda hem havuz başında...

Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Mine Tugay, Instagram'da yayınladığı çok konuşulan pozlara yenilerini ekledi.

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44’lük Mine Tugay kırmızı bikinisiyle paylaştı! “Kırmızı rengi bir kadın olsa o sen olurdun” Hem şezlongda hem havuz başında...

Tatil sezonunu açan Mine Tugay, kırmızı bikinisi ile verdiği pozları art arda yayınladı.

44’lük Mine Tugay kırmızı bikinisiyle paylaştı! “Kırmızı rengi bir kadın olsa o sen olurdun” Hem şezlongda hem havuz başında...

Hem şezlongdan hem havuz başından paylaşım yapan Tugay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

44’lük Mine Tugay kırmızı bikinisiyle paylaştı! “Kırmızı rengi bir kadın olsa o sen olurdun” Hem şezlongda hem havuz başında...

44 yaşındaki oyuncu pürüzsüz cildiyle dikkat çekerken bir sosyal medya kullanıcısı "Kırmızı rengi bir kadın olsa o sen olurdun" ifadelerini kullandı.

44’lük Mine Tugay kırmızı bikinisiyle paylaştı! “Kırmızı rengi bir kadın olsa o sen olurdun” Hem şezlongda hem havuz başında...

İşte en doğal haliyle kamera karşısına geçen Mine Tugay'ın paylaşımları başta olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...

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