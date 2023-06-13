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Haberler Magazin 6 yıl önce boşanmışlardı! Survivor Nagihan Karadere'nin eski eşi bakın kim çıktı! “Kızımı bana göstermiyor” demişti meğer...

6 yıl önce boşanmışlardı! Survivor Nagihan Karadere'nin eski eşi bakın kim çıktı! “Kızımı bana göstermiyor” demişti meğer...

Ocak ayında Dominik'te serüvenine başlayan Survivor 2023'te sona gelindi. Survivor Nefise ve Özgür'ün son ikiye kaldığı final gecesinde heyecan sürerken eski yarışmacılar da gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor yarışmasındaki performansıyla dikkat çeken Nagihan Karadere de bu isimler arasında yer aldı. Hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan Karadere hakkında özellikle "Nagihan Karadere'nin eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Yarıştığı dönem kızı Ece Avren'i göremediği için gözyaşlarına boğulan ve "Babası bilerek yapıyor" ifadelerini kullanan Karadere'nin eski eşi bakın kimmiş...

takvim.com.tr
13.06.2023 22:59 - Son Güncelleme: 13.06.2023 22:59
6 yıl önce boşanmışlardı! Survivor Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kim çıktı! “Kızımı bana göstermiyor” demişti meğer...

Survivor'da aylardır devam eden zorlu mücadelede sona gelindi. Nefise ve Özgür'ün son ikiye kaldığı final gecesinde heyecan sürerken eski yarışmacılar da gündem oldu.

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6 yıl önce boşanmışlardı! Survivor Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kim çıktı! “Kızımı bana göstermiyor” demişti meğer...

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor yarışmasındaki performansıyla dikkat çeken Nagihan Karadere de bu isimler arasında yer aldı.

6 yıl önce boşanmışlardı! Survivor Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kim çıktı! “Kızımı bana göstermiyor” demişti meğer...

Bunun üzerine Nagihan Karadere'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yarıştığı dönem kızı Ece Avren'i göremediği için gözyaşlarına boğulan ve "Babası bilerek yapıyor" ifadelerini kullanan Karadere'nin özellikle eski eşi merak edildi.

6 yıl önce boşanmışlardı! Survivor Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kim çıktı! “Kızımı bana göstermiyor” demişti meğer...

Fenomen ismin eski eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

6 yıl önce boşanmışlardı! Survivor Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kim çıktı! “Kızımı bana göstermiyor” demişti meğer...

İşte Nagihan Karadere başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

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