66’lık Meral Zeren’in son haline bakın gören küçük dilini yuttu! Yeşilçam güzeline yıllar acımamış! Kemal Sunal’ın Emine’siydi...
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Salako'da canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan Meral Zeren, hem performansı hem de güzelliğiyle büyük beğeni toplamıştı. Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen Meral Zeren, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Şimdilerde 66 yaşında olan oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yeşilçam yıldızı için "Yıllar ona acımamış" yorumu yapıldı. İşte Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Meral Zeren'in son hali...
31.03.2023 19:24 - Son Güncelleme: 31.03.2023 19:24
Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Salako filmindeki ağanın güzel kızı Emine rolüyle izleyici karşısına çıkan Meral Zeren, performansının yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni toplamıştı.
Yeşilçam'ın cilveli güzeli, yıllar sonra gündeme geldi. Zeren'in son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.
Şimdilerde 66 yaşında olan oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yeşilçam yıldızı için "Yıllar ona acımamış" yorumu yapıldı.