RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin 66’lık Meral Zeren’in son haline bakın gören küçük dilini yuttu! Yeşilçam güzeline yıllar acımamış! Kemal Sunal’ın Emine’siydi...

66’lık Meral Zeren’in son haline bakın gören küçük dilini yuttu! Yeşilçam güzeline yıllar acımamış! Kemal Sunal’ın Emine’siydi...

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Salako'da canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan Meral Zeren, hem performansı hem de güzelliğiyle büyük beğeni toplamıştı. Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen Meral Zeren, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Şimdilerde 66 yaşında olan oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yeşilçam yıldızı için "Yıllar ona acımamış" yorumu yapıldı. İşte Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Meral Zeren'in son hali...

takvim.com.tr
31.03.2023 19:24 - Son Güncelleme: 31.03.2023 19:24
66’lık Meral Zeren’in son haline bakın gören küçük dilini yuttu! Yeşilçam güzeline yıllar acımamış! Kemal Sunal’ın Emine’siydi...

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Salako filmindeki ağanın güzel kızı Emine rolüyle izleyici karşısına çıkan Meral Zeren, performansının yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni toplamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
66’lık Meral Zeren’in son haline bakın gören küçük dilini yuttu! Yeşilçam güzeline yıllar acımamış! Kemal Sunal’ın Emine’siydi...

Yeşilçam'ın cilveli güzeli, yıllar sonra gündeme geldi. Zeren'in son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.

66’lık Meral Zeren’in son haline bakın gören küçük dilini yuttu! Yeşilçam güzeline yıllar acımamış! Kemal Sunal’ın Emine’siydi...

Şimdilerde 66 yaşında olan oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yeşilçam yıldızı için "Yıllar ona acımamış" yorumu yapıldı.

66’lık Meral Zeren’in son haline bakın gören küçük dilini yuttu! Yeşilçam güzeline yıllar acımamış! Kemal Sunal’ın Emine’siydi...

İşte başta Meral Zeren olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

66’lık Meral Zeren’in son haline bakın gören küçük dilini yuttu! Yeşilçam güzeline yıllar acımamış! Kemal Sunal’ın Emine’siydi...

Banu Alkan

SON DAKİKA