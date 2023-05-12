1,5 ayda 8 kilo vermişti! 38’lik Pelin Karahan imaj değiştirdi son haliyle şaşkına çevirdi "Bize onu hatırlatıyor Kavak Yelleri Aslı"
Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Pelin Karahan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yayınladığı pozlarla da çok konuşuldu. 1,5 ayda 8 kilo veren Pelin Karahan, projesi için siyah peruk takınca sosyal medyada çok konuşuldu. Karahan'ın bu kareleri Kavak Yelleri dönemine benzetildi.
12.05.2023 10:38 - Son Güncelleme: 12.05.2023 10:38
Son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan, aile saadeti ile de ünlüler dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden.
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Pelin Karahan, şimdilerde dijital bir platformda yayınlanacak olan "Şebeke" dizisinde başrol oynayacak.