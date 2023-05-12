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Haberler Magazin 1,5 ayda 8 kilo vermişti! 38’lik Pelin Karahan imaj değiştirdi son haliyle şaşkına çevirdi "Bize onu hatırlatıyor Kavak Yelleri Aslı"

1,5 ayda 8 kilo vermişti! 38’lik Pelin Karahan imaj değiştirdi son haliyle şaşkına çevirdi "Bize onu hatırlatıyor Kavak Yelleri Aslı"

Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Pelin Karahan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yayınladığı pozlarla da çok konuşuldu. 1,5 ayda 8 kilo veren Pelin Karahan, projesi için siyah peruk takınca sosyal medyada çok konuşuldu. Karahan'ın bu kareleri Kavak Yelleri dönemine benzetildi.

12.05.2023 10:38 - Son Güncelleme: 12.05.2023 10:38
1,5 ayda 8 kilo vermişti! 38’lik Pelin Karahan imaj değiştirdi son haliyle şaşkına çevirdi Bize onu hatırlatıyor Kavak Yelleri Aslı

Son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan, aile saadeti ile de ünlüler dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1,5 ayda 8 kilo vermişti! 38’lik Pelin Karahan imaj değiştirdi son haliyle şaşkına çevirdi Bize onu hatırlatıyor Kavak Yelleri Aslı

Pelin Karahan 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu.

1,5 ayda 8 kilo vermişti! 38’lik Pelin Karahan imaj değiştirdi son haliyle şaşkına çevirdi Bize onu hatırlatıyor Kavak Yelleri Aslı

Yaz ortası gibi başladığı diyetini diyetisyen eşliğinde doğru bir şekilde uygulayan yıldız, ketojenik beslenme tarzı sayesinde 1,5 ayda 8 kilo verdiğini ve 57 kilodan 49 kiloya düştüğünü anlatmıştı.

1,5 ayda 8 kilo vermişti! 38’lik Pelin Karahan imaj değiştirdi son haliyle şaşkına çevirdi Bize onu hatırlatıyor Kavak Yelleri Aslı

Sadece beslenme değil, aynı zamanda sporla da bunu destekleyen Pelin Karahan bu kez yeni imajıyla gündemde.

1,5 ayda 8 kilo vermişti! 38’lik Pelin Karahan imaj değiştirdi son haliyle şaşkına çevirdi Bize onu hatırlatıyor Kavak Yelleri Aslı

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Pelin Karahan, şimdilerde dijital bir platformda yayınlanacak olan "Şebeke" dizisinde başrol oynayacak.

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