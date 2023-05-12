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Haberler Magazin Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'la ilgili olay iddia! Meğer mahkemeden önce buluşup... Bircan Bali: "Eğer doğruysa bir şeyler bitmemiş demektir"

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'la ilgili olay iddia! Meğer mahkemeden önce buluşup... Bircan Bali: "Eğer doğruysa bir şeyler bitmemiş demektir"

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'la ilgili olay iddia! Mahkemeden önce yaşanan gelişme gündeme bomba gibi düştü. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açtıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan boşanması sonrası ilk açıklamalar gelirken Özdemir'in gergin hali dikkat çekti. Mahkemeye koruma ordusu ile gelen Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e mahkeme günü hesap sorduğu iddia edildi. İşte detaylar...

12.05.2023 10:34 - Son Güncelleme: 12.05.2023 11:06
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’la ilgili olay iddia! Meğer mahkemeden önce buluşup... Bircan Bali: Eğer doğruysa bir şeyler bitmemiş demektir

"EĞER DOĞRUYSA BİR ŞEYLER BİTMEMİŞ DEMEKTİR"

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'la ilgili olay iddia! Meğer mahkemeden önce buluşup... Bircan Bali'nin sözleri gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’la ilgili olay iddia! Meğer mahkemeden önce buluşup... Bircan Bali: Eğer doğruysa bir şeyler bitmemiş demektir

BOŞANMA NEDENİ İHANET Mİ?

2022 yılının sürpriz çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 ay önce mutluluğa 'evet' demişti. Ünlü çiftin ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’la ilgili olay iddia! Meğer mahkemeden önce buluşup... Bircan Bali: Eğer doğruysa bir şeyler bitmemiş demektir

İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklama ile boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’la ilgili olay iddia! Meğer mahkemeden önce buluşup... Bircan Bali: Eğer doğruysa bir şeyler bitmemiş demektir

BÜYÜK AŞK SONLANDI!

Dava için gizlilik kararı aldıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dikkat çekmemek için de Adalar Adliyesi'ni tercih etti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’la ilgili olay iddia! Meğer mahkemeden önce buluşup... Bircan Bali: Eğer doğruysa bir şeyler bitmemiş demektir

Demet Özdemir duruşmaya önce geldi, Oğuzhan Koç ise 45 dakika sonra adliyeye giriş yaptı.

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