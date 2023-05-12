Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'la ilgili olay iddia! Meğer mahkemeden önce buluşup... Bircan Bali: "Eğer doğruysa bir şeyler bitmemiş demektir"
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'la ilgili olay iddia! Mahkemeden önce yaşanan gelişme gündeme bomba gibi düştü. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açtıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan boşanması sonrası ilk açıklamalar gelirken Özdemir'in gergin hali dikkat çekti. Mahkemeye koruma ordusu ile gelen Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e mahkeme günü hesap sorduğu iddia edildi. İşte detaylar...
12.05.2023 10:34 - Son Güncelleme: 12.05.2023 11:06
"EĞER DOĞRUYSA BİR ŞEYLER BİTMEMİŞ DEMEKTİR"
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'la ilgili olay iddia! Meğer mahkemeden önce buluşup... Bircan Bali'nin sözleri gündeme bomba gibi düştü.
BOŞANMA NEDENİ İHANET Mİ?
2022 yılının sürpriz çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 ay önce mutluluğa 'evet' demişti. Ünlü çiftin ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü.
BÜYÜK AŞK SONLANDI!
Dava için gizlilik kararı aldıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dikkat çekmemek için de Adalar Adliyesi'ni tercih etti.