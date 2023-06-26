Frikik vermemek için bu kez kendi sansürledi! Annesi peşinde pervane olmuştu... Ebru Polat'tan araç içinde olay poz!
Frikik vermemek için bu kez kendi sansürledi! Annesi peşinde pervane olmuştu... Ebru Polat'tan araç içinde olay poz geldi. Geçtiğimiz haftalarda annesinin doğum gününü kutlayan Ebru Polat, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Polat süper minisi ile sokakta yürürken annesinin peşinde eteğini kontrol ettiği anlar çok konuşulmuştu. Bu kez araç içinde paylaşım yapan Ebru Polat'ın kendini sansürlediği o görüntüye "Hiç paylaşmasan olmaz mıydı" yorumları yağdı.
26.06.2023 16:53 - Son Güncelleme: 26.06.2023 17:22
Frikik vermemek için bu kez kendi sansürledi! Annesi peşinde pervane olmuştu... Ebru Polat'tan araç içinde olay poz!
Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık dekolteli pozlarıyla sınırları zorlayan Ebru Polat, son paylaşımıyla dikkat çekti.
Geçtiğimiz haftalarda annesinin doğum günü olduğunu belirten ve paylaşım yapan Ebru Polat, "Annem arkamdan yürüyor eteğimi kontrol ediyor rüzgar var da" videosu ile dikkat çekti.
Göğsünü açarak poz veren Ebru Polat'ın bu hallerine anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları, "Tam olarak amaç ne" yorumları yaptı.