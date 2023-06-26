Gökhan Özen'in son haline bakın o şimdi 43 yaşında ve iki kız babası! "Daha da gençleşmiş" 6 ay önce kalp krizi geçirmişti...
Gökhan Özen'in son haline bakın! O şimdi 43 yaşında ve iki kız babası... 6 ay önce kalp krizi geçiren Gökhan Özen'in son halini görenler, "Daha da gençleşmiş" diyor. Ada Deren ve Derin Su adında iki kızı olan Gökhan Özen'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte 200'li yıllara damga vuran Gökhan Özen'in son hali...
"DAHA DA GENÇLEŞMİŞ"
Gökhan Özen'in son haline bakın o şimdi 43 yaşında ve iki kız babası! 6 ay önce kalp krizi geçirmişti... Gökhan Özen'in son halini görenler "Daha da gençleşmiş" yorumları yapıyor.
2000'li yılların altın çocuklarından biriydi Gökhan Özen... Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın, Civciv, Dayanamam gibi şarkılarla hafızalara kazınmış, genç kızların da sevgilisi olmuştu.
İki kızı olan 43 yaşındaki Gökhan Özen geçtiğimiz yıllar kızlarının annesi ile de sorunlar yaşamıştı ve bu konuda da "Los Angeleste kaldığım 6 yıllık süreçte her sene 3-5 kez gittiğim ülkeme gecen sene ilk defa hiç gitmemişim. Evet 1 yıl olmuş buradayım. Bu 6 yıllık süreçte işimi gücümü tüm yaşantımı her defasında yarıda kesip yine de büyük mutlulukla ülkeme koşma sebebim kızlarımdı." demişti.