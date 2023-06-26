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Haberler Magazin Gökhan Özen'in son haline bakın o şimdi 43 yaşında ve iki kız babası! "Daha da gençleşmiş" 6 ay önce kalp krizi geçirmişti...

Gökhan Özen'in son haline bakın o şimdi 43 yaşında ve iki kız babası! "Daha da gençleşmiş" 6 ay önce kalp krizi geçirmişti...

Gökhan Özen'in son haline bakın! O şimdi 43 yaşında ve iki kız babası... 6 ay önce kalp krizi geçiren Gökhan Özen'in son halini görenler, "Daha da gençleşmiş" diyor. Ada Deren ve Derin Su adında iki kızı olan Gökhan Özen'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte 200'li yıllara damga vuran Gökhan Özen'in son hali...

26.06.2023 16:24 - Son Güncelleme: 26.06.2023 16:27
Gökhan Özen’in son haline bakın o şimdi 43 yaşında ve iki kız babası! Daha da gençleşmiş 6 ay önce kalp krizi geçirmişti...

"DAHA DA GENÇLEŞMİŞ"

Gökhan Özen'in son haline bakın o şimdi 43 yaşında ve iki kız babası! 6 ay önce kalp krizi geçirmişti... Gökhan Özen'in son halini görenler "Daha da gençleşmiş" yorumları yapıyor.

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Gökhan Özen’in son haline bakın o şimdi 43 yaşında ve iki kız babası! Daha da gençleşmiş 6 ay önce kalp krizi geçirmişti...

2000'li yılların altın çocuklarından biriydi Gökhan Özen... Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın, Civciv, Dayanamam gibi şarkılarla hafızalara kazınmış, genç kızların da sevgilisi olmuştu.

Gökhan Özen’in son haline bakın o şimdi 43 yaşında ve iki kız babası! Daha da gençleşmiş 6 ay önce kalp krizi geçirmişti...

Jet-Ski'ye binip ortalardan kaybolması magazin tarihinin en çok konuşulan olayları arasına girmişti.

Gökhan Özen’in son haline bakın o şimdi 43 yaşında ve iki kız babası! Daha da gençleşmiş 6 ay önce kalp krizi geçirmişti...

Aralık ayında Los Angeles'taki evinde kalp krizi geçiren Gökhan Özen'in son hali gündem oldu. İşte 43 yaşındaki Gökhan Özen'in son hali...

Gökhan Özen’in son haline bakın o şimdi 43 yaşında ve iki kız babası! Daha da gençleşmiş 6 ay önce kalp krizi geçirmişti...

İki kızı olan 43 yaşındaki Gökhan Özen geçtiğimiz yıllar kızlarının annesi ile de sorunlar yaşamıştı ve bu konuda da "Los Angeleste kaldığım 6 yıllık süreçte her sene 3-5 kez gittiğim ülkeme gecen sene ilk defa hiç gitmemişim. Evet 1 yıl olmuş buradayım. Bu 6 yıllık süreçte işimi gücümü tüm yaşantımı her defasında yarıda kesip yine de büyük mutlulukla ülkeme koşma sebebim kızlarımdı." demişti.

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