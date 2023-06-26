Gökhan Özen'in son haline bakın o şimdi 43 yaşında ve iki kız babası! "Daha da gençleşmiş" 6 ay önce kalp krizi geçirmişti...

İki kızı olan 43 yaşındaki Gökhan Özen geçtiğimiz yıllar kızlarının annesi ile de sorunlar yaşamıştı ve bu konuda da "Los Angeleste kaldığım 6 yıllık süreçte her sene 3-5 kez gittiğim ülkeme gecen sene ilk defa hiç gitmemişim. Evet 1 yıl olmuş buradayım. Bu 6 yıllık süreçte işimi gücümü tüm yaşantımı her defasında yarıda kesip yine de büyük mutlulukla ülkeme koşma sebebim kızlarımdı." demişti.