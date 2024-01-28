1,5 ayda 6 kilo verdi! 46’lık Ceyda Düvenci 20 yaş gençleşti! Nasıl zayıfladı? Sırrını sonunda açıkladı: “Eskiden 2 öğün...”

8 yıl evli kaldığı oğlu Ali'nin babası Bülent Şakrak ile geçen yıl yollarını ayıran Ceyda Düvenci, boşanma sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. 1,5 ayda 6 kilo veren Düvenci, şimdi ise yeni görüntüsüyle gündeme geldi. Fazla kilolarından kurtulan ve formda bir vücuda kavuşan Düvenci'nin kısa sürede 6 kiloya nasıl veda ettiği de ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, zayıflama sırrını açıkladı. İşte Ceyda Düvenci'nin zayıflama sırrı...
2013'te boşandığı Engin Akgün'ten Melisa adında bir kızı olan Ceyda Düvenci, 2015 yılında nikah masasına oturduğu Bülent Şakrak'la geçen Temmuz ayında yollarını ayırdı.
Oğlu Ali'nin babasıyla boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız veren Düvenci, Instagram pozlarıyla sık sık gündem oldu.
1,5 ayda 6 kilo veren Düvenci, yayınladığı son pozlarla takipçilerine "20 yaş gençleşmiş" dedirtti.