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1,5 ayda 6 kilo verdi! 46’lık Ceyda Düvenci 20 yaş gençleşti! Nasıl zayıfladı? Sırrını sonunda açıkladı: “Eskiden 2 öğün...”

8 yıl evli kaldığı oğlu Ali'nin babası Bülent Şakrak ile geçen yıl yollarını ayıran Ceyda Düvenci, boşanma sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. 1,5 ayda 6 kilo veren Düvenci, şimdi ise yeni görüntüsüyle gündeme geldi. Fazla kilolarından kurtulan ve formda bir vücuda kavuşan Düvenci'nin kısa sürede 6 kiloya nasıl veda ettiği de ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, zayıflama sırrını açıkladı. İşte Ceyda Düvenci'nin zayıflama sırrı...

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 09:10 Güncelleme 28 Ocak 2024, 09:20
1,5 ayda 6 kilo verdi! 46’lık Ceyda Düvenci 20 yaş gençleşti! Nasıl zayıfladı? Sırrını sonunda açıkladı: “Eskiden 2 öğün...” 1

2013'te boşandığı Engin Akgün'ten Melisa adında bir kızı olan Ceyda Düvenci, 2015 yılında nikah masasına oturduğu Bülent Şakrak'la geçen Temmuz ayında yollarını ayırdı.

1,5 ayda 6 kilo verdi! 46’lık Ceyda Düvenci 20 yaş gençleşti! Nasıl zayıfladı? Sırrını sonunda açıkladı: “Eskiden 2 öğün...” 2

Oğlu Ali'nin babasıyla boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız veren Düvenci, Instagram pozlarıyla sık sık gündem oldu.

1,5 ayda 6 kilo verdi! 46’lık Ceyda Düvenci 20 yaş gençleşti! Nasıl zayıfladı? Sırrını sonunda açıkladı: “Eskiden 2 öğün...” 3

1,5 ayda 6 kilo veren Düvenci, yayınladığı son pozlarla takipçilerine "20 yaş gençleşmiş" dedirtti.

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