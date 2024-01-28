1,5 ayda 6 kilo verdi! 46’lık Ceyda Düvenci 20 yaş gençleşti! Nasıl zayıfladı? Sırrını sonunda açıkladı: “Eskiden 2 öğün...”

8 yıl evli kaldığı oğlu Ali'nin babası Bülent Şakrak ile geçen yıl yollarını ayıran Ceyda Düvenci, boşanma sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. 1,5 ayda 6 kilo veren Düvenci, şimdi ise yeni görüntüsüyle gündeme geldi. Fazla kilolarından kurtulan ve formda bir vücuda kavuşan Düvenci'nin kısa sürede 6 kiloya nasıl veda ettiği de ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, zayıflama sırrını açıkladı. İşte Ceyda Düvenci'nin zayıflama sırrı...