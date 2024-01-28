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Gelinim Olur Musun Sinem Umaş'ın son hali olay! "39 yaşında hala..." Ünlü kaynana Semra Yücel'in oğlu Ata'yla aşk yaşamıştı

Gelinim Olur Musun adlı yarışmayla adını duyuran Sinem Umaş, 'Semra kaynana' olarak hafızalara kazınan Semra Yücel'in oğlu Ata ile aşk yaşamıştı. Yarışmaya Semra kaynana ile girdiği tartışmalarla damga vuran Umaş, programın ardından oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denedi ancak başarılı olamadı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Umaş'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 09:56 Güncelleme 28 Ocak 2024, 09:56
Gelinim Olur Musun Sinem Umaş’ın son hali olay! 39 yaşında hala... Ünlü kaynana Semra Yücel’in oğlu Ata’yla aşk yaşamıştı 1

Gelinim Olur Musun adlı yarışmayla popüler hale gelen Sinem Umaş, programda 'Semra kaynana' olarak hafızalara kazınan Semra Yücel'in oğlu Ata ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vurmuştu.

Gelinim Olur Musun Sinem Umaş’ın son hali olay! 39 yaşında hala... Ünlü kaynana Semra Yücel’in oğlu Ata’yla aşk yaşamıştı 2

Programın ardından oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denedi ancak başarılı olamayan Umaş, geçen senelerde Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Gelinim Olur Musun Sinem Umaş’ın son hali olay! 39 yaşında hala... Ünlü kaynana Semra Yücel’in oğlu Ata’yla aşk yaşamıştı 3

"SÖYLEDİKLERİNDEN PİŞMAN DEĞİL ÇOK İLGİNÇ"
Yarışmacı olarak ünlenen Sinem Umaş konuşmasında Semra Kaynana ile görüşmediğini söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "En son Ata'nın cenazesinde gördüm. Hiç kimseyle de görüşmüyorum yüzlerini unuttum.

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