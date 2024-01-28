Gelinim Olur Musun Sinem Umaş'ın son hali olay! "39 yaşında hala..." Ünlü kaynana Semra Yücel'in oğlu Ata'yla aşk yaşamıştı

1 Gelinim Olur Musun adlı yarışmayla popüler hale gelen Sinem Umaş, programda 'Semra kaynana' olarak hafızalara kazınan Semra Yücel'in oğlu Ata ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vurmuştu.

2 Programın ardından oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denedi ancak başarılı olamayan Umaş, geçen senelerde Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.