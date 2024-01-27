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Türk halkı için 83 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk son haliyle şaşırttı! Hülya Koçyiğit'le yan yana gelen Akartürk...

Türk halk müziği ustalarından biri olan 81 yaşındaki Bedia Akartürk, estetik ameliyatı olmuştu geçtiğimiz aylarda. Türk Halkı için estetik olduğunu ifade eden Akartürk, "Ben dünyada iki şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlara türkülerimi en iyi şekilde inceleyerek okudum. Bir de kendim güzel olayım diye onun üzerine durdum. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler. Önemli olan bu yaşta estetik yaptırabilmek" demişti. Akartürk son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Hülya Koçyiğit'le yan yana gelen Akartürk herkesi şaşırttı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 17:17 Güncelleme 27 Ocak 2024, 17:21
Türk halkı için 83 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk son haliyle şaşırttı! Hülya Koçyiğit’le yan yana gelen Akartürk... 1

Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçılarından biri olan Bedia Akartürk 82 yaşında bıçak altına yatmıştı geçtiğimiz aylarda.

Türk halkı için 83 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk son haliyle şaşırttı! Hülya Koçyiğit’le yan yana gelen Akartürk... 2

Bedia Akartürk Türk Halk Müziği'nin, özellikle de Ege Bölgesi'nin en güçlü seslerinden. İzmirli olan Akartürk, memleketine ve değerlerine oldukça bağlı bir sanatçı.

Türk halkı için 83 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk son haliyle şaşırttı! Hülya Koçyiğit’le yan yana gelen Akartürk... 3

Türk Halkı için estetik olduğunu ifade eden Akartürk, "Ben dünyada 2 şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlara türkülerimi en iyi şekilde inceleyerek okudum. Bir de kendim güzel olayım diye onun üzerine durdum. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler" demişti.

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