Esra Bilgiç sutyeninin üzerine giydiği ceketiyle paylaştı! “Ve fotoğraflar geldi” deyip ortalığı çalkaladı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo’nun yıldızı...
Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizileriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, siyah sütyeninin üzerine giydiği ceketiyle verdiği pozları Instagram'da yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum aldı. İşte Esra Bilgiç'in sosyal medyaya damga vuran pozları...
25.11.2022 21:27 - Son Güncelleme: 25.11.2022 21:27
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken Esra Bilgiç, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizileriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti.