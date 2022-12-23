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Haberler Magazin 15 ay önce evlenen Özge Özpirinçci “Seni böyle uyandırabilmek dileğiyle” deyip eşi ve kızının ev hallerini paylaştı! Minik Mercan ilgi odağı oldu

15 ay önce evlenen Özge Özpirinçci “Seni böyle uyandırabilmek dileğiyle” deyip eşi ve kızının ev hallerini paylaştı! Minik Mercan ilgi odağı oldu

Burak Yamantürk ile 2021'de nikah masasına oturan Özge Özpirinçci, aynı yıl kızı Mercan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Burak Yamantürk'ün doğum gününe özel yaptığı paylaşımda eşi ve kızının ev hallerini yayınladı. "Seni böyle uyandırabilmek dileğiyle" ifadelerini kullanan oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Öte yandan oyuncu çiftin minik kızları sosyal medyayı salladı. İşte Özge Özpirinçci'nin o paylaşımı...

takvim.com.tr
23.12.2022 20:33 - Son Güncelleme: 23.12.2022 20:33
15 ay önce evlenen Özge Özpirinçci “Seni böyle uyandırabilmek dileğiyle” deyip eşi ve kızının ev hallerini paylaştı! Minik Mercan ilgi odağı oldu

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, 2021 yılında meslektaşı Burak Yamantürk ile dünyaevine girdi. Özpirinçci, aynı yıl kızı Mercan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

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15 ay önce evlenen Özge Özpirinçci “Seni böyle uyandırabilmek dileğiyle” deyip eşi ve kızının ev hallerini paylaştı! Minik Mercan ilgi odağı oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Burak Yamantürk'ün doğum gününe özel yaptığı paylaşımda eşi ve kızının ev hallerini yayınladı.

15 ay önce evlenen Özge Özpirinçci “Seni böyle uyandırabilmek dileğiyle” deyip eşi ve kızının ev hallerini paylaştı! Minik Mercan ilgi odağı oldu

Özpirinçci, paylaşımının altına da "İyi ki doğmuşsun sevgilim! Bu ve bundan sonraki her doğum gününde seni böyle uyandırabilmek dileğiyle" notunu ekledi.

15 ay önce evlenen Özge Özpirinçci “Seni böyle uyandırabilmek dileğiyle” deyip eşi ve kızının ev hallerini paylaştı! Minik Mercan ilgi odağı oldu

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olarak binlerce yorum ve beğeni aldı. Öte yandan oyuncu çiftin minik kızları sosyal medyayı salladı.

15 ay önce evlenen Özge Özpirinçci “Seni böyle uyandırabilmek dileğiyle” deyip eşi ve kızının ev hallerini paylaştı! Minik Mercan ilgi odağı oldu

İşte başta Özge Özpirinçci'nin paylaşımı olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

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