15 ay önce evlenen Özge Özpirinçci “Seni böyle uyandırabilmek dileğiyle” deyip eşi ve kızının ev hallerini paylaştı! Minik Mercan ilgi odağı oldu
Burak Yamantürk ile 2021'de nikah masasına oturan Özge Özpirinçci, aynı yıl kızı Mercan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Burak Yamantürk'ün doğum gününe özel yaptığı paylaşımda eşi ve kızının ev hallerini yayınladı. "Seni böyle uyandırabilmek dileğiyle" ifadelerini kullanan oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Öte yandan oyuncu çiftin minik kızları sosyal medyayı salladı. İşte Özge Özpirinçci'nin o paylaşımı...
23.12.2022 20:33 - Son Güncelleme: 23.12.2022 20:33
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, 2021 yılında meslektaşı Burak Yamantürk ile dünyaevine girdi. Özpirinçci, aynı yıl kızı Mercan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Burak Yamantürk'ün doğum gününe özel yaptığı paylaşımda eşi ve kızının ev hallerini yayınladı.